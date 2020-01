Số ca mắc viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) tăng theo giờ, Bộ Y tế ra khuyến cáo mới

Tính đến 10 giờ sáng ngày 30/1, thế giới đã có 7.819 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV), số ca mắc đang tăng lên theo từng giờ.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường để phòng bệnh. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10 giờ sáng ngày 30/1, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới đã là 7.819 (trong đó tại lục địa Trung Quốc là 7.714), số trường hợp tử vong là 170 ca (tại Trung Quốc).

So với thống kê lúc 8 giờ sáng ngày 30/1 (tổng số ca mắc bệnh trên thế giới là 7.809 ca), số ca mắc đang tăng theo giờ. Đặc biệt, số ca mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc cũng tăng lên 10 trường hợp so với 2 tiếng trước (từ 95 ca lên 105 ca).

Hiện, bệnh đã xâm nhập vào 19 quốc gia, vùng lãnh thổ; nhiều nơi số mắc đang tăng lên như: Thái Lan (14 trường hợp), Australia (7 trường hợp, tăng 3 trường hợp so với lúc 8 giờ ngày 30/1), Singapore (10 trường hợp, tăng 3 trường hợp so với lúc 8 giờ ngày 30/1), Mỹ (5 trường hợp), Nhật Bản (11 trường hợp, tăng 4 trường hợp so với lúc 8 giờ ngày 30/1), Malaysia (7 trường hợp), Hàn Quốc (4 trường hợp)…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do virus nCoV, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo mới nhất tới người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như:

- Người dân cần tránh đi lại, du lịch, nếu đang bị sốt, ho hoặc khó thở; đến ngay cơ sở y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ và chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế.

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; cần phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng bằng khăn giấy và vứt ngay vào thùng rác rồi rửa tay.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với động vật nuôi hoặc động vật hoang dã.

- Đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Theo TTXVN