Số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia giảm đáng kể

Mỗi dịp tết đến, xuân về, khi người người, nhà nhà đang hối hả đón tết, vui xuân thì với công việc đặc thù của mình, các y, bác sĩ, nhân viên y tế vẫn tất bật với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sẵn sàng túc trực 24/24 giờ, bảo đảm mọi hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra thông suốt, mọi người bệnh nhập viện đều được khám và điều trị kịp thời.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày (từ 23 đến 29-1), để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngành Y tế đã bố trí đầy đủ cán bộ trực, cơ số thuốc, giường bệnh và phương tiện cấp cứu tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân dịp Tết nguyên đán.

Có mặt tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-1 (tức mùng 5 Tết), không khí khám và điều trị vô cùng khẩn trương và nghiêm túc. Những ngày tết, các ca bệnh chấn thương sọ não, ngực, bụng, đa chấn thương nhiều, cao điểm ngày mùng 3 tết có 45 bệnh nhân nhập viện do tai nạn thương tích, 32 ca tai nạn giao thông, 12 ca tai nạn sinh hoạt; ngày mùng 4 tết có 39 ca tai nạn thương tích, 18 ca tai nạn giao thông, 16 ca tai nạn sinh hoạt... nhưng khoa luôn bảo đảm các điều kiện cần thiết để kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu, 100% cán bộ, nhân viên trong khoa luôn có mặt kịp thời để giải quyết các tình huống phát sinh. Nhờ chủ động bố trí đủ nhân lực nên tất cả các bệnh nhân đều được tiếp đón chu đáo, cấp cứu kịp thời.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, chia sẻ: Dù áp lực công việc đối với lực lượng y, bác sĩ trực cấp cứu những ngày tết rất nặng nề, nhưng với mong muốn bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân, các y, bác sĩ đã cố gắng hết sức, bảo đảm được công tác thu dung, cấp cứu điều trị cho người bệnh. Trong những ngày tết (từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám, điều trị cho 1.271 bệnh nhân, trong đó có 213 ca tai nạn thương tích (giảm 15% so với năm 2019); 133 ca tai nạn giao thông (giảm 31% so với năm 2019), trong đó số ca có dương tính với nồng độ cồn chiếm 27,1%; 63 ca tai nạn sinh hoạt (tăng 75% so với năm 2019); 16 ca do đánh nhau (giảm 20% so với năm 2019); 1 ca do pháo nổ (năm 2019 không có).

Được biết, để bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch trực theo 4 cấp và bố trí đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện, bảo đảm xử trí kịp thời tất cả các trường hợp nhập viện điều trị bệnh; đồng thời bố trí nhân lực trực 24/24 giờ ở tất cả khoa, trung tâm. Các trang thiết bị y tế, máy móc, thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cũng được trang bị và dự trù đầy đủ bảo đảm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong dịp tết. Ngoài ra, bệnh viện cũng đặc biệt coi trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh. Chiều 30 tháng chạp, ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 400 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Đây là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhằm chia sẻ những khó khăn và động viện, an ủi những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong dịp tết.

Chị Lê Thị Ngư, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn đang chăm chồng bị tại nạn lao động phải nằm điều trị nội trú dịp Tết tại bệnh viện chia sẻ: Chồng tôi phải nằm viện trong những ngày Tết nhưng luôn được y, bác sĩ chăm sóc chu đáo, tặng quà động viên tinh thần gia đình để vượt qua khó khăn. Dù là ngày Tết bận rộn nhưng cán bộ y tế vẫn luôn tận tình, niềm nở với bệnh nhân, những ngày Tết này càng thấy trân quý tấm lòng của những người thầy thuốc nơi đây.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ngay từ trước tết, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch bảo đảm cả về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để sẵn sàng đón tiếp, cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: Từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết bệnh viện đã tiếp nhận khám khoảng 700 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 200 trường hợp (giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2019), trong đó bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông 50 ca (năm 2019 là 135 ca). Dịp Tết, bệnh viện cũng đã tổ chức cho bệnh nhân và người nhà đón tết tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, số bệnh nhân nhập viện điều trị trong dịp tết cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019 với 457 ca, trong đó có 71 ca tai nạn giao thông... Ông Phạm Văn Khánh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết: Để bảo đảm công tác thu dung, điều trị kịp thời cho bệnh nhân trong dịp tết, công tác chuẩn bị đã được bệnh viện chuẩn bị khá chu đáo. Ngoài việc phân công trực ở cả 4 cấp: Trực lãnh đạo, chuyên môn, an ninh bảo vệ và hậu cần thì bệnh viện cũng đã dự trù đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao, bảo đảm phục vụ bệnh nhân; đồng thời, kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp xảy ra... Bên cạnh đó, bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị, giúp họ có được không khí ngày tết cổ truyền ấm cúng, ý nghĩa như ở chính gia đình của mình.

Tại các bệnh viện tuyến huyện, tất cả các vị trí đều được tăng cường đủ về con người, trang thiết bị, bảo đảm người bệnh được khám và điều trị kịp thời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết người bệnh, tạo bầu không khí đón xuân vui tươi, đầm ấm, giúp họ giảm bớt nỗi đau bệnh tật; các phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có nhu cầu được chuẩn bị sẵn sàng. Tại tuyến xã, các trạm y tế ngoài khám, chữa bệnh ban đầu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc ăn chín uống sôi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc trong những ngày tết.

Bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, cho biết: Với việc phân trực 4 cấp, ngoài bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu, bệnh viện còn bố trí lịch trực cho tình huống cấp cứu ngoại viện và cấp cứu hàng loạt. Với những bệnh nhân chuyển tuyến, nhờ làm tốt công tác cấp cứu kịp thời đã góp phần tạo thuận lợi cho công tác điều trị bệnh nhân tại tuyến trên; với các ca cấp cứu đều được xử lý nhanh chóng với mục tiêu đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người bệnh và không để xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, tại đơn nguyên chạy thận nhân tạo, các y bác sĩ vẫn túc trực thường xuyên để đón các bệnh nhân vào điều trị, duy trì sức khỏe. Với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh viện đã thực hiện tốt công tác cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón một cái Tết cổ truyền an toàn, tươi vui, mang lại sự yên tâm cho người bệnh.

Theo thống kê của ngành y tế, từ ngày 23 đến 29-1 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết), toàn tỉnh có 15.750 lượt người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tổng số bệnh nhân cấp cứu, tai nạn là 4.257 người, trong đó có 1.070 ca tai nạn giao thông (giảm 407 ca so với cùng kỳ năm 2019), 413 ca do tai nạn sinh hoạt (tăng 22 ca so với cùng kỳ), 5 trường hợp do pháo nổ, 317 ca do ngộ độc thức ăn, 115 ca do đánh nhau...; có 4.844 bệnh nhân nhập viện điều trị với 535 ca phẫu thuật các loại (giảm đáng kể so với dịp Tết nguyên đán 2019), 573 ca đẻ (cả mổ đẻ); có 18 ca tử vong tại bệnh viện, trong đó 8 ca do tai nạn giao thông.

Các bác sĩ cho biết, việc tăng mức phạt đối với người có nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, đã bước đầu có những tín hiệu tích cực khi số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia đã giảm đáng kể.

Tô Hà