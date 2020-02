Phản ứng nhanh, chủ động và hiệu quả trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV

Theo báo cáo của Sở Y tế, cho đến chiều 1-2, Thanh Hóa có 5 bệnh nhân có yếu tố liên quan về mặt dịch tễ của viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) được cách ly, theo dõi điều trị, trong đó có 1 bệnh nhân nữ dương tính với nCoV. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân nữ dương tính với nCoV đã ổn định. Trong số 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa còn 1 ca bệnh dương tính với cúm A còn sốt nhẹ.

Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) khuyến khích học sinh đeo khẩu trang đến trường phòng lây nhiễm bệnh.

Ngay từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV bùng phát ở Trung Quốc, Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, phản ứng nhanh và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ngay trong ngày 24-1, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch khẩn nhằm phòng và kiểm soát dịch lây lan. UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương ngay trong những ngày Tết Nguyên đán phải thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch, trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai công tác điều tra, giám sát phòng chống dịch; tổ chức cách ly và điều trị bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi do vi rút nCoV; giám sát để phát hiện kịp thời các ca mắc mới; xây dựng phương án thu dung điều trị bệnh nhân đáp ứng kịp thời diễn biến dịch tại các địa phương; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị cũng như các phương án ứng phó trong các tình huống. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã củng cố các đội phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương; tăng cường truyền thông về diễn biến dịch và các biện pháp phòng dịch... Chính vì thế, khi bệnh nhân nữ ở xã Định Hòa, huyện Yên Định có yếu tố dịch tễ đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) về có biểu hiện sốt, ho, đau ngực vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định vào chiều 30 tháng chạp (tức 24-1) khám đã được theo dõi, cách ly ngay và chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng ngày. Ngành y tế đã triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại nơi cư trú của bệnh nhân ở xã Định Hòa, huyện Yên Định; thông báo cho nhà xe và những người di chuyển trên cùng 1 chuyến xe với bệnh nhân từ Hà Nội về Yên Định chủ động đến cơ sở y tế để được kiểm tra khi có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp bổ sung hóa chất, máy phun hóa chất phòng chống dịch cho Trung tâm Y tế huyện Yên Định; đồng thời tổ chức phun hóa chất cloraminB để khử khuẩn môi trường trong vòng bán kính 200m xung quanh nhà bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện Yên Định cũng tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực trạm y tế, các trường học và chợ tại xã Định Hòa; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho người dân xã Định Hòa. 28 người có tiếp xúc với bệnh nhân vẫn đang được cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục giám sát, theo dõi hàng ngày. Hiện tại, số người tiếp xúc này chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết hiện bệnh viện đang nằm trong kịch bản 1, nếu trường hợp số lượng tăng lên thì sẽ điều động các khoa khác để ứng cứu và thực hiện triển khai 4 tại chỗ cho y, bác sĩ của Khoa Bệnh nhiệt đới để phòng trường hợp lây nhiễm bệnh.

Tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày có khoảng gần 50 chuyến bay cất và hạ cánh với khoảng 7.000 hành khách qua cảng. Từ ngày 31-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí Đội Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại cảng. Theo đó, hành khách khi qua cảng sẽ được đo nhiệt độ, theo dõi thân nhiệt. Nếu đối tượng có nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và nếu có biểu biện của bệnh sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển về cơ sở y tế nơi gần nhất.

Tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, hàng ngày trung bình có khoảng 20 tàu thuyền đến từ nhiều nước trên thế giới ra vào cảng. Đáp ứng công tác phòng chống dịch, Cảng vụ Nghi Sơn đã phối hợp với đội kiểm tra y tế quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan tại địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Từ ngày 31-1, 100% thuyền viên của các tàu đến từ vùng có yếu tố nguy cơ trước khi cập cảng đều tiến hành ghi tờ khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiểu sử tiếp xúc vùng dịch và được đo nhiệt độ, theo dõi thân nhiệt. Nếu có người nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và sẽ đưa tới trạm y tế gần nhất khi có biểu hiện bất thường. Hiện các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra đang được các lực lượng liên ngành tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn thực hiện chặt chẽ bằng nhiều biện pháp.

Ngành giáo dục đã ban hành văn bản chủ động ứng phó, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gửi các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và các dịch bệnh mùa đông xuân gây ra; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị; kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh cũng như các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) cho biết: Ngay trong chiều 1-2, nhà trường đã phối hợp với y tế phường tổ chức phun hóa chất phòng chống dịch toàn trường.

Tại Ga Thanh Hóa, trung bình mỗi ngày đón khoảng 28 chuyến tàu với lượng hành khách trung chuyển qua ga khoảng 2 đến 3 ngàn lượt người, vì thế, Ga Thanh Hóa đã triển khai nhiều phương án nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống nCoV, như: Tăng cường đưa thông tin về tình hình dịch bệnh, dán các thông báo, phát trên hệ thống loa phát thanh tại nhà ga... về các biện pháp phòng nCoV theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và công an cấp huyện đang tăng cường thực hiện công tác quản lý người nước ngoài làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với người Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc trở về. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 900 người quốc tịch Trung Quốc làm việc, học tập. Bên cạnh đó, có 191 trường hợp người Việt Nam tại nước ngoài và người nước ngoài về Việt Nam thăm thân trong dịp tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng quản lý xuất nhập cảnh quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình người nước ngoài, đặc biệt là số người đến từ Trung Quốc và các nước có vùng dịch để báo cáo cấp uỷ, chính quyền và để thông tin cho ngành y tế có biện pháp tầm soát.

Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính; xử lý các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tại cuộc họp khẩn chiều 31-1, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người và có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, an ninh trật tự vì thế cần phải có sự tập trung cao độ để ứng phó với dịch kịp thời không để dịch lây lan thứ phát trên địa bàn tỉnh; cần giám sát chặt chẽ nguồn lây lan bệnh và tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ khi nhỏ lẻ. Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch. Các ngành, các cấp cũng đã vào cuộc rất quyết liệt, đã ứng phó kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình đối với những ca bệnh đầu tiên và làm tốt công tác giám sát dịch bệnh.

Bài và ảnh: Tô Hà