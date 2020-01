Những bước tiến của ngành y tế

Một mùa xuân mới lại về. Đồng hành cùng mùa xuân của đất nước, xuân này ghi dấu một chặng đường phát triển của ngành y tế, trong đó kết quả đáng ghi nhận là 100% các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện đúng hạn, bảo đảm chất lượng hiệu quả, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch (số giường bệnh/vạn dân đạt 35,5 giường; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 10; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 87,7%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,5%).

Bệnh viện Ung bướu đi vào hoạt động với định hướng phát triển hiện đại và thông minh, mang lại chất lượng sống tốt nhất cho người bệnh.

Xác định mục tiêu của ngành năm 2019 là: Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân các dân tộc trong tỉnh; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện CNH, HĐH. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển khoa học - kỹ thuật; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giảm quá tải bệnh viện quản lý tốt KCB BHYT, tăng cường năng lực y tế tuyến xã; khống chế dịch bệnh; kiểm soát tốt an toàn thực phẩm; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư; xử lý cơ bản chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - sạch - đẹp”, ngành đã đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối, biên chế. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 5 trung tâm y tế tuyến tỉnh; Tổ chức lại 27 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và trung tâm y tế tuyến huyện. Sau sáp nhập, đã tinh giản 31 đầu mối đơn vị trực thuộc; ổn định tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 27 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; thành lập các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ngành đã khánh thành, chính thức đưa Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, Bệnh viện Mắt Thanh Tâm, Bệnh viện Mắt Lam Kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến vào hoạt động. Đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, nhiều đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên. Tăng cường tính chủ động và hiệu quả công tác y tế dự phòng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng KCB, giảm quá tải bệnh viện; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện nghĩa vụ luân phiên; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong KCB. Đến nay đã có 7 bệnh viện vệ tinh (tăng 1 bệnh viện so với năm 2018); các bệnh viện hạt nhân đã chuyển giao gần 12 chuyên ngành cho các bệnh viện vệ tinh. Năm 2019, ngành đã phê duyệt bổ sung 533 kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới. Phê duyệt 48 kỹ thuật mới. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có ở tuyến Trung ương, nay đã được triển khai thường quy ngay tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Thành quả này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Đem lại sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui cho bệnh nhân nhờ những thành quả tiên tiến của y học – đó là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng tới, để mỗi mùa xuân mới về, ngành y tế lại tiếp tục chuyển mình với những bước tiến vượt bậc, cao hơn và xa hơn nữa.

Bài và ảnh: Tô Hà