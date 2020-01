Nâng cao vị thế “cánh chim đầu đàn” của ngành y tỉnh nhà

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn và các vùng lân cận, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

Với phương châm phục vụ “Nhanh chóng - chính xác - thuận tiện - tiết kiệm” và tinh thần làm việc “hết việc - hết giờ”, lấy người bệnh là trung tâm, là mục tiêu phấn đấu, bệnh viện đã chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức mới, khuyến khích, hỗ trợ học tập nâng cao trình độ, đào tạo cán bộ chuyên ngành sâu theo quy hoạch, theo nhu cầu phát triển chuyên môn, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; kết hợp các hình thức đào tạo tập trung tại tuyến trung ương, đào tạo tại chỗ theo chương trình bệnh viện vệ tinh, 1816 của Bộ Y tế và mời các giáo sư, chuyên gia đầu ngành vào giảng dạy, phẫu thuật, chuyển giao kỹ thuật theo những chương trình riêng của bệnh viện nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng để có thể làm chủ về kỹ thuật và các trang thiết bị hiện đại. Cùng với đó là những chuyển biến tích cực về thay đổi tư duy, phong cách, thái độ phục vụ, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, quy trình phục vụ, tổ chức quản lý, tăng cường xã hội hóa hoạt động y tế, vì thế, bệnh viện đã có bước phát triển toàn diện, từng bước khẳng định chất lượng, uy tín, thương hiệu và vị thế của bệnh viện hạng I. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai ứng dụng thành công với chất lượng, hiệu quả cao, giúp cho người dân có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Về lĩnh vực ngoại khoa, nhiều kỹ thuật được thực hiện thường quy tương đương với tuyến trung ương; hàng ngàn bệnh nhân phẫu thuật kết xương phức tạp và hàng trăm bệnh nhân đã được thay chỏm xương đùi, thay khớp háng toàn phần, bán phần, thay khớp gối đạt kết quả tốt và an toàn. Những kỹ thuật phức tạp như cắt khối tá tụy, cắt dạ dày toàn bộ, cắt u thực quản 1/3 dưới, phẫu thuật trĩ Longo, phẫu thuật Phaco mắt, phẫu thuật nội soi tai mũi họng, cấy ghép Implant là những kỹ thuật đã được hoàn thiện. Những ca phẫu thuật đầu tiên cho bệnh nhân có khối u trung thất, u phổi, u màng ngoài tim đã được thực hiện thành công, an toàn, có lợi ích lớn trong cải thiện chất lượng cuộc sống, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh, gia đình và xã hội; phẫu thuật thay van nhân tạo, phẫu thuật các bệnh tim bẩm sinh và mắc phải; ghép thận... Đây được xem là một bước ngoặt mới khẳng định thương hiệu, vị thế của ngành y tế tỉnh nhà nói chung và bệnh viện nói riêng. Về lĩnh vực nội khoa và can thiệp, nhiều bệnh lý trước đây chỉ có thể điều trị bằng ngoại khoa thì nay phần lớn chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp. Gần đây bệnh viện đã đưa thiết bị điều trị khối u bằng sóng siêu âm cao tần (HIFU), điều trị khối u phổi bằng đốt sóng cao tần RFA vào hoạt động bước đầu đạt chất lượng và hiệu quả, mở ra triển vọng mới trong điều trị cho một số bệnh nhân mắc ung thư gan, tụy, tiền liệt tuyến và tuyến vú... Bên cạnh đó là những kỹ thuật chuyên khoa sâu như thận nhân tạo chu kỳ, lọc máu liên tục, siêu thẩm tách HDF-online... cũng đã trở nên thuần thục và thường quy, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến trên, giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Đặc biệt, trong năm 2019 bệnh viện đã cơ bản hoàn thành 10 nội dung cam kết và 10 yêu cầu với Giám đốc Sở Y tế, điển hình đã triển khai nhiều kỹ thuật mới. Công suất giường bệnh đạt 103%, đã khám bệnh cho 211.191 lượt người, tăng 8%; can thiệp tim mạch 637 ca, tăng 2%; 66.127 ca chạy thận nhân tạo, tăng 2%; tổng số ngày điều trị giảm 15%...

Với những kết quả gặt hái được thời gian qua, tin tưởng rằng trong năm mới tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục nâng cao vị thế, xứng đáng là “cánh chim” đầu đàn của ngành y tỉnh nhà, xứng đáng với kỳ vọng của ngành và tỉnh giao phó.

Bài và ảnh: Hà Bắc