Kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại huyện Triệu Sơn

Ngày 9-2, Đoàn công tác của Sở Y tế - cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch nCoV tỉnh, do đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại huyện Triệu Sơn.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại huyện Triệu Sơn.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên địa bàn, huyện Triệu Sơn đã thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra ở tất cả các cấp từ UBND huyện, UBND xã, các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện. UBND huyện, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã đã triển khai, cập nhật liên tục các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế. Các đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động trong theo dõi, giám sát các trường hợp từ vùng dịch về cư trú tại địa phương (người địa phương từ vùng dịch trở về và người nước ngoài từ vùng dịch đến địa phương), người tiếp xúc với đối tượng nghi ngờ. Bệnh viện Đa khoa huyện đã chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch bệnh với khu vực cách ly, các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch; bố trí lịch trực và giám sát dịch bệnh 24/24h phục vụ công tác phòng chống dịch...

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra tại xã Vân Sơn, Công ty TNHH May Sumec Việt Nam.

Huyện Triệu Sơn đề xuất với BCĐ tỉnh, Sở Y tế quan tâm hỗ trợ, cung cấp thuốc, vật tư, trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế huyện để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra tạiTrung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện

Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại UBND huyện, UBND xã Vân Sơn, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện, Công ty TNHH May Sumec Việt Nam trên địa bàn huyện, Phó Giám đốc Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại huyện Triệu Sơn. BCĐ huyện đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu BCĐ huyện tăng cường công tác truyền thông cho người dân về cách phòng bệnh, để người dân không chủ quan, không hoang mang về dịch bệnh do nCoV gây ra; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường giám sát sự di biến động người từ vùng dịch đến cư trú tại địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền tại các công ty có người nước ngoài, tránh sự hoang mang của công nhân. Tăng cường vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, bảo đảm cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch. BCĐ huyện cần chủ động hơn nữa trong giám sát, phát hiện, hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới; quán triệt tinh thần phòng chống dịch do nCoV gây ra theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sang cao nhất đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Đề nghị thường trực BCĐ huyện tham mưu cho BCĐ huyện tổ chức họp BCĐ thường xuyên để cập nhật các chỉ đạo của BCĐ tỉnh, Bộ Y tế; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại UBND các xã trên địa bàn. Tại các cơ sở y tế phải bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các hoạt động chăm sóc, điều trị người nhiễm, người nghi nhiễm nCoV.

Cùng ngày, 3 Đoàn công tác của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại huyện Quảng Xương, Nga Sơn và Hoằng Hóa.

Tô Hà