Khăn giấy ướt kém chất lượng: Hậu quả khó lường

Với tính năng tiện ích cao, khăn giấy ướt được nhiều người tiêu dùng sử dụng như vật bất ly thân, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì người tiêu dùng cũng gặp phải không ít rủi ro khi sử dụng khăn giấy ướt giả, kém chất lượng, chứa nhiều tạp chất gây hại, tràn ngập trên thị trường hiện nay.

Khăn giấy ướt được bán tại Siêu thị BigC.

Thật - giả lẫn lộn

Không thể phủ nhận những tiện lợi của khăn giấy ướt. Tuy nhiên, trước thực trạng khăn giấy ướt kém chất lượng tràn ngập thị trường như hiện nay, người tiêu dùng không thể không băn khoăn khi tìm cho mình sản phẩm khăn giấy ướt đảm bảo chất lượng. Nhiều trường hợp đã “rước bệnh” vào người khi sử dụng khăn giấy ướt kém chất lượng. Việc loại bỏ những sản phẩm khăn giấy ướt chứa nhiều tạp chất, mùi hương... không rõ nguồn gốc vẫn chưa được thực hiện triệt để, khiến người tiêu dùng hoang mang.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số siêu thị, các khu vực chợ, các cửa hàng có bày bán khăn giấy ướt trên địa bàn toàn tỉnh, khăn giấy ướt có nhiều mức giá khác nhau, thậm chí là chênh lệch khá nhiều. Hàng chục nhãn hiệu khăn giấy ướt từ các thương hiệu nổi tiếng cho đến những sản phẩm khăn giấy ướt “đội lốt” hàng có thương hiệu xuất hiện “trôi nổi” trên thị trường. Tìm hiểu tại một số địa điểm bán khăn giấy ướt như siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa chúng tôi như lạc vào “mê hồn trận” với hàng chục loại khăn giấy ướt mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như Baby Care, Teen Care, Wonder Care Pampers, Piegons, Bobby Care, Nuna, Baby Mamy, Daily Care Baby... được đóng gói nhiều kích cỡ, từ 10, 30, 80 đến 100 tờ/gói... Giá bán dao động trong khoảng 10.000-40.000 đồng/bịch tùy theo số lượng tờ, chất lượng, thương hiệu sản phẩm... Khi chúng tôi thắc mắc về giá cả sao lại có sự chênh lệch, thậm chí có loại còn rẻ có giá chưa đến 1/2 so với khăn giấy ướt bán ở siêu thị và một số cửa hàng, một người bán hàng tạp hóa trên đường Phan Bội Châu (TP Thanh Hóa) cho biết: “Tôi nhập về số lượng lớn, không tốn tiền thuê mặt bằng nên giá rẻ là điều dễ hiểu thôi nhưng chất lượng thì đảm bảo như nhau. Bán ở đây tôi có nhiều mối ruột là khách quen lắm, cứ vài hôm là ghé lại mua”. Nói rồi người bán đưa cho chúng tôi một gói khăn giấy ướt Baby Care loại 80 miếng, có giá 10.000 đồng. “Loại này bán chạy lắm. Bỏ túi hay cốp xe cũng được nên rất tiện”, chị tiếp lời. Tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân, chị Trần Thị Phương Thảo chủ cửa hàng cũng nhập về một lô hàng khăn giấy ướt mang nhãn hiệu Mamamy, Nuna loại 80 tờ có giá 10.000 đồng/bịch (ở siêu thị có giá 26.000 đồng/bịch)... Kiểm tra chúng tôi nhận thấy các mép gấp của loại này không sắc cạnh, mở ra có mùi hăng hắc... Khi được hỏi về sản phẩm sao giá chỉ bằng 1/2 so với siêu thị, chị Thảo cho hay: Mình nhập tận gốc không qua trung gian nên mới có giá như vậy, loại này đa năng ngoài để vệ sinh cá nhân, có thể thay thế giẻ lau bếp, lau bàn, lau giầy... rất tiện. Thoáng nhìn trên bao bì, các loại khăn giấy ướt này cũng thiếu thông tin cần thiết như chỉ số, thành phần nguyên liệu, hóa chất trong quá trình sản xuất, nơi sản xuất được in khá mờ nhạt...

Ẩn họa khó lường

Ngày nay, việc sử dụng khăn giấy ướt để vệ sinh đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người quá lạm dụng mà không biết, quá trình vệ sinh từ sản phẩm này có thể là nguyên nhân gây nên những bệnh nhiễm khuẩn không mong muốn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Bình, xã Hoằng Vinh (Hoằng Hóa) đưa em bé 9 tháng tuổi vào Bệnh viện Nhi khám trong tình trạng bẹn cháu bị hăm đỏ, chảy nước và quấy khóc nhiều ngày. Tại đây, các bác sĩ cho biết con chị đã bị viêm da dị ứng do sử dụng khăn giấy ướt. Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Nhi, hằng ngày bệnh viện phải tiếp nhận không ít trường hợp trẻ bị nổi mẩn ở vùng kín, thậm chí dị ứng khắp người. Nhiều trẻ bị hăm nặng do bố mẹ trong quá trình vệ sinh cho con bằng khăn ướt đã lau mạnh, gây xước da khiến trẻ bị nhiễm khuẩn kéo dài.

Theo cảnh báo từ các bác sĩ da liễu, khăn ướt rẻ tiền tẩm mùi hương không rõ nguồn gốc sẽ gây viêm nhiễm da cho người sử dụng, đặc biệt đối với trẻ em. Đó là chưa kể hầu hết các sản phẩm khăn ướt rẻ tiền thường tẩm chất bảo quản paraben và phenoxyl ethanol có nguy cơ gây ung thư, vô sinh... Đã có rất nhiều trường hợp dị ứng da do sử dụng khăn giấy ướt kém chất lượng, chính vì vậy, người tiêu dùng không nên sử dụng khăn ướt không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tốt nhất là nên chọn mua khăn ướt không mùi hương, không cồn, có công thức rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy, tiêu chí “công thức” trên sản phẩm dường như bị nhà sản xuất... quên ghi. Ngược lại, có một “công thức chung” cho tất cả các loại khăn giấy ướt, được hầu hết các nhãn hàng uy tín hoặc nhãn hiệu mới nổi áp dụng là chú thích chung chung kiểu “sản phẩm được làm từ vải không dệt, mềm mại, không xơ; chiết xuất lô hội; không chứa cồn; thích hợp cho mọi loại da nhạy cảm”. Thông thường, mùi thơm trong khăn giấy ướt có dẫn xuất từ benzen, aldehyde, hydroxy, một số chất dầu và chất định hương. Nếu nhà sản xuất sử dụng chất tạo hương kém chất lượng, có thể gây dị ứng, thậm chí nhức đầu, choáng váng cho người sử dụng. Một số chất như phenoxyl ethanol và parabens được sử dụng như một chất bảo quản trong các sản phẩm chăm sóc da. Chúng có khả năng giết vi khuẩn, nấm, men, giúp cho sản phẩm không bị nhiễm khuẩn, giúp bảo vệ chất lượng của sản phẩm.

Các chuyên gia khuyến cáo: Khăn giấy ướt được sản xuất trong điều kiện kém vệ sinh có thể chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc và độc tố sẽ gây viêm nhiễm da cho người sử dụng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Do đó, bên cạnh việc các lực lượng chức năng cần vào cuộc, tích cực kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh các loại khăn giấy ướt kém chất lượng, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng khi lựa chọn và sử dụng loại sản phẩm này.

