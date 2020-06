Huyện Quan Sơn với công tác dân số

Để nâng cao chất lượng dân số (DS), hàng năm, Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn đều chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; duy trì công tác tuyên truyền, giáo dục trên diện rộng, đồng thời nâng cao chất lượng tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức quy mô gia đình ít con, xóa dần tư­ tưởng trọng nam hơn nữ, chấp nhận thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại để thực hiện tốt công tác DS - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).

Một buổi truyền thông dân số cho người dân tại xã Tam Thanh.

Đồng thời, mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đầu t­­ư kỹ thuật và tư vấn cán bộ làm dịch vụ, nghiên cứu sắp xếp hệ thống hậu cần cung ứng phương tiện tránh thai; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành theo hướng hoàn thiện từng bước quản lý, tăng cường giám sát đánh giá củng cố nâng cao chất lượng thống kê, thông tin số liệu đáp ứng điều hành quản lý ở các cấp. Đặc biệt, huyện tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi, đã tổ chức tuyên truyền về bệnh Thalassmia cho 7 xã (Sơn Lư, Sơn Hà, Trung Hạ, Trung Thượng, Trung Xuân, Tam Lư, Trung Tiến); tổ chức nói chuyện chuyên đề về bệnh Thalassmia 14 buổi; tuyên truyền nâng cao chất lượng DS vùng dân tộc ít người, tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 5 xã (Na Mèo, Sơn Thủy, Mường Mìn, Sơn Điện, Tam Thanh) 20 buổi; phát thanh về sức khỏe sinh sản, hôn nhân cận huyết thống 5 xã 120 lần...

Cùng với đó, việc phối kết hợp thường xuyên với ngành y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vitaminA, chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi... đã tạo chuyển biến trong công tác DS. Năm 2019, mức giảm tỷ suất sinh 0,21%o, đạt 105%o so với kế hoạch; tỷ suất sinh 15,19%o, giảm 0,21%o so với năm 2018; tỷ suất tăng DS tự nhiên 1,22%o, giảm 0,4%o so với năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,32% so năm 2018; 454 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (lần 1 + lần 2); 378 trẻ em được sàng lọc sơ sinh; duy trì ở mức 109 nam/100 nữ.

Tuy vậy, công tác DS ở Quan Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: một số cấp ủy đảng, chính quyền xã chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đội ngũ chuyên trách DS xã và y tế thôn, bản chưa ổn định... làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Bà Lê Thị Thái, Trưởng Phòng DS truyền thông - giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn, cho biết: Xác định nâng cao chất lượng DS là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trung tâm y tế huyện tiếp tục tham mưu cho huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác DS.

Bài và ảnh: Hà Phương