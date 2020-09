Huyện Quan Sơn chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư chủ động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão.

Hiện đang là thời điểm bước vào mùa mưa bão với hình thái thời tiết thường xuyên có mưa giông lớn, độ ẩm cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh, phát triển. Trước tình hình đó, huyện Quan Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh.

Bác sĩ Lữ Văn Luân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn cho biết: Tình hình thời tiết đầu năm 2020 biến đổi khác thường, phức tạp, bão lụt, giông lốc xoáy, mưa đá xảy ra nhiều nơi. Riêng bản Sa Ná, xã Na Mèo trong năm 2019 đã bị cơn bão số 3 làm trôi và hư hỏng hoàn toàn 21 nhà, 10 người chết và mất tích, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, do vậy đã chủ động xây dựng các phương án đối phó với bão lũ, đặc biệt chú trọng công tác kêu gọi người dân sống ở ven sông, suối di dời đến nơi an toàn; sơ tán, di dời dân ở vùng thấp, vùng ven sông, suối. Có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức, quán triệt phương án phòng, chống bão lụt (PCBL) đến tận Nhân dân. Kiện toàn, củng cố ban chỉ huy PCBL từ huyện đến cơ sở, phân công các thành viên phụ trách địa bàn để chỉ đạo thực hiện theo phương án đã được xây dựng khi có tình huống lũ lụt xảy ra. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc ban PCBL của thôn, bản thực hiện phương án PCBL, chủ động bố trí các phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Khi thiên tai xảy ra, tổ chức trực 24/24h theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời triển khai ngay các phương án PCBL. Từ tháng 5-2020, Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm chủ động tổ chức phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai, bảo đảm các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân trong mọi tình huống; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai, lụt bão. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý chặt chẽ các vùng trọng điểm dịch, vùng hay bị thiên tai; tổ chức bộ phận thường trực 24/24h trong ngày khi có mưa bão, lốc, lũ, lụt, sạt, lở... Tiếp tục củng cố và kiện toàn các bộ phận: tổ vận chuyển cấp cứu, đội phẫu thuật, đội vệ sinh phòng chống dịch..., kèm theo cơ sở vật chất, thuốc men, hóa chất, dụng cụ cấp cứu, để sẵn sàng chi viện cho tuyến trước. Thành lập các tổ chuyên môn tại đơn vị; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống thiên tai tại đơn vị.

Đặc biệt, để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế huyện đã đã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, trường học, siêu thị, các chợ... trên địa bàn toàn huyện, nhất là các cơ quan, đơn vị có lượng người giao dịch đông. Tại Trung tâm Y tế huyện đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch đã thực hiện tốt việc điều tra, giám sát, khoanh vùng ổ dịch và xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là đối với khu vực cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Na Mèo, khu cách ly tập trung tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện.

Trung tâm Y tế huyện cũng chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an thống kê, lập danh sách tất cả trường hợp từ Trung Quốc, Lào và từ vùng có dịch, đi qua vùng có dịch trở về địa phương. Theo thống kê trên địa bàn huyện 1.278 trường hợp, tất cả đều được theo dõi sát thân nhiệt và thực hiện thời gian cách ly theo quy định, tất cả thông tin, nơi ở, địa điểm di chuyển đều được nắm bắt đầy đủ. Công tác phun thuốc sát khuẩn phòng chống dịch đã được thực hiện kịp thời. Nhờ vậy, đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Lãnh đạo trung tâm y tế cũng chỉ đạo các trạm y tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con Nhân dân trên địa bàn, nhất là tăng cường công tác phòng chống dịch chủ động trong mùa mưa bão và thời điểm năm học mới bắt đầu; tập trung nâng cao nhận thức cho người dân để phòng tránh các nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra trước, trong và sau thiên tai gồm phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước và môi trường, sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và do véc-tơ truyền bệnh (sốt xuất huyết, sốt rét...), các bệnh về da, bệnh về mắt... Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được tăng cường, góp phần chủ động cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện đã thành lập đội chống dịch cơ động và các tổ cấp cứu lưu động, xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm việc phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế. Trung tâm cũng có kế hoạch phân phối cloramin B cho các trạm y tế xã, thị trấn, tập huấn cách pha dung dịch cloramin để sẵn sàng triển khai xử lý nguồn nước sinh hoạt bảo đảm vô khuẩn. Đồng thời cử cán bộ phụ trách các xã, thị trấn, trực tiếp giám sát, giúp đỡ các trạm y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở về các biện pháp phòng chống dịch mùa mưa bão.

Hiện tại, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng.

Hà Phương