Huyện Hoằng Hóa nỗ lực thực hiện các tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng hàng năm trên địa bàn Hoằng Hóa luôn đạt cao. Trong ảnh: Khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm chủng.

Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với cấp xã có 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí số 15 về y tế quy định rõ: Xã phải đạt tiêu chí quốc gia về y tế và đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 85%; tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi ở trẻ em phải từ 24,2% trở xuống.

Trong quá trình xây dựng NTM, việc thực hiện tiêu chí số 15 về y tế đã được huyện Hoằng Hóa xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Để thực hiện tiêu chí 15 về y tế, các xã, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trung tâm y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn sắp xếp, bố trí nhân lực y tế đúng số lượng, chủng loại cán bộ theo quy định, phù hợp với quy mô dân số. Huy động các nguồn lực giúp các xã xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng NTM; trong đó tranh thủ các chương trình, dự án, các nguồn lực khác đầu tư xây mới trạm y tế, cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực cho các trạm y tế xã. Để nâng cao chất lượng hoạt động tại trạm y tế theo 10 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, trung tâm y tế huyện tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ thành lập các đoàn giám sát, định kỳ về các xã để giám sát, hỗ trợ cán bộ trạm hoàn thiện các tiêu chí. Qua các đợt giám sát hỗ trợ, trung tâm y tế huyện thông tin với chính quyền các xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo xây dựng các trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tiến tới đạt chuẩn NTM. Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, đến nay mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện đã từng bước được hoàn thiện. Các trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới; thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế về cơ bản được trang bị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các trạm y tế; trong đó một số trạm y tế đã có trang thiết bị hiện đại; trình độ chuyên môn, các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế đang được nâng cao. Đến nay cả 42/42 xã và 1 thị trấn của huyện đã đạt được Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của huyện Hoằng Hóa định kỳ hàng năm được Sở Y tế kiểm tra, đánh giá đảm bảo duy trì tốt bộ tiêu chí; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) giảm còn 8% và thấp còi (chiều cao/tuổi) 11%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ hàng năm đều đạt trên 95%. Tất cả các xã trên địa bàn huyện đều đã thành lập/kiện toàn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, ban nông nghiệp, tổ giám sát cộng đồng thôn/khu phố và tổ giám sát an toàn thực phẩm tại chợ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hoặc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định...

Cùng với đó công tác khám, chữa bệnh cũng được quan tâm đầu tư đúng mức, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa được xếp hạng là bệnh viện hạng II, với 4 phòng chức năng và 16 khoa, phòng chuyên môn, quy mô 300 giường bệnh thực kê, 265 cán bộ, có 58 bác sĩ điều trị (trong đó có 2 bác sĩ CK II, 12 thạc sĩ và bác sĩ CKI). Bệnh viện có cơ sở vật chất gồm các khu nhà điều trị cao tầng kiên cố với đầy đủ các trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn với khoảng 180.000 - 190.000 lượt người được khám bệnh, 17.500 lượt người bệnh điều trị nội trú hàng năm. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019, theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18-11-2016 của Bộ Y tế), Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa thực hiện 83/83 tiêu chí với tổng số điểm là 284 điểm, trung bình 3,45 điểm/tiêu chí.

Bác sĩ Mai Thị Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, chia sẻ: Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị y tế hiện đại, thời gian qua bệnh viện đã luôn quan tâm đến chất lượng phục vụ người bệnh, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai các kỹ thuật mới, mời các chuyên gia ở các bệnh viện tuyến trên về tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ bệnh viện... coi đó là tiền đề cho việc đưa các dịch vụ y tế có chất lượng đến người dân, đảm bảo cho người dân được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính toàn diện. Hiện tại bệnh viện đang thực hiện được 4.107 danh mục kỹ thuật theo phân tuyến.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng NTM ở Hoằng Hóa vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt nguồn nhân lực làm việc tại trạm y tế còn thiếu, nhất là bác sĩ, chất lượng dịch vụ y tế ở một số trạm y tế xã chưa đáp ứng theo phân tuyến kỹ thuật. Một số xã sau khi được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế chưa duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm tính bền vững...

Để khắc phục khó khăn, huyện Hoằng Hóa tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát hỗ trợ duy trì kết quả các xã đã đạt được; ngành y tế huyện triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm tính bền vững và hiệu quả; tham mưu với chính quyền địa phương và chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, trong đó tập trung vào các đối tượng như nông dân, lao động tự do... Các trạm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Hà Bắc