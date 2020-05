Huyện Cẩm Thủy: Chung tay hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19

Với tinh thần chủ động, tích cực và bằng các phương án dự phòng, khoanh vùng, cách ly hợp lý, nên thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, huyện Cẩm Thủy không có trường hợp nào nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ảnh hưởng gián tiếp của dịch bệnh lên sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đời sống người dân là khó tránh khỏi.

Đại diện các cơ quan, nhà hảo tâm tặng quà cho đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đánh giá bước đầu của chính quyền địa phương, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến nhiều đối tượng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Trong đó, hàng trăm hộ kinh doanh quà lưu niệm, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác tại khu vực Suối cá Cẩm Lương, thị trấn Phong Sơn... đã buộc phải đóng cửa. Đặc biệt, khoảng 500 công nhân thuộc doanh nghiệp may Ngọc Minh (xã Cẩm Bình) đã phải nghỉ việc khoảng 1 tháng do không có nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, các đối tượng lao động tự do, lao động phi nông nghiệp, hộ nghèo, hộ cận nghèo... cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ vì mất việc làm, giảm thu nhập. Xuất phát từ thực trạng đó, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm duy trì, đẩy mạnh sản xuất và nhất là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần cho người có công, với số tiền trên 10,2 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên 6,3 tỷ đồng; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo đảm kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra các mặt sản xuất, đời sống trên địa bàn, nhất là nắm bắt tình hình dân tộc thiểu số... Từ đó, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các đối tượng chính sách, người có công từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Do chủ động nắm bắt tình hình và quán triệt phương châm không để người có công, người yếu thế bị bỏ lại phía sau giữa đại dịch; bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước, huyện Cẩm Thủy cũng tăng cường công tác xã hội hóa, nhằm khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng. Theo đó, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, hiện vật cho các đối tượng khó khăn. Điển hình như Công ty Bảo việt nhân thọ Bắc Thanh Hóa đã vận động cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trong công ty đóng góp được hơn 80 triệu đồng. Số tiền này đã được quy thành hiện vật là gạo, khẩu trang y tế kháng khuẩn và được đại diện công ty hỗ trợ cho một số địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Cẩm Thủy. Gần đây nhất, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Cẩm Thủy phối hợp với bảo hiểm bưu điện đã tổ chức tặng gạo cho 248 đối tượng là học sinh và cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, đã có 2,5 tấn gạo và 10 thùng sữa, được trích từ Quỹ từ thiện của Công ty Bảo hiểm bưu điện đã được cấp phát đến tận tay các đối tượng.

Các chương trình từ thiện, nhân đạo kể trên là hết sức thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cả cộng đồng dành cho đối tượng người có công, người yếu thế trên địa bàn. Từ đó, kịp thời động viên, khích lệ người dân vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực bên ngoài, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quyên góp, ủng hộ nhằm cùng với cả tỉnh, cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Cẩm Thủy đã huy động và tiếp nhận được hơn 1,6 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong đó có hơn 700 triệu đồng tiền mặt và hơn 890 triệu đồng tiền hàng hóa, vật dụng y tế.

Sự chủ động, kịp thời của chính quyền địa phương và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tạo điểm tựa vật chất và tinh thần cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hải Sâm, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: Ngay khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, địa phương đã gấp rút triển khai thực hiện. Kết quả rà soát sơ bộ ban đầu, toàn huyện có 5.000 đối tượng bảo trợ, 1.600 đối tượng người có công, gần 3.200 lao động tự do, 2.800 khẩu/791 hộ nghèo... cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ là khoảng 20 tỷ đồng. Do đây là gói an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ, thời gian thực hiện ngắn, khối lượng công việc lớn, quá trình rà soát gặp một số khó khăn... Song, việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP, sẽ giúp các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế ổn định cuộc sống thời kỳ hậu COVID-19.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên