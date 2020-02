Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng chống dịch bệnh do nCoV

Sáng 8-2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố, gần 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa do Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì và được truyền hình trực tuyến đến 26 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS. TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra trên thế giới và Việt Nam. Để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế đã bảo đảm đủ năng lực, sinh phẩm để chẩn đoán, thiết lập mạng lưới 22 labo trên cả nước, bảo đảm đủ sinh phẩm để xét nghiệm cho bệnh nhân. Việc nuôi cấy thành công nCoV đã mở đường cho nghiên cứu vắc xin phòng bệnh. So với dịch SARS – CoV (2003), đây là một bước tiến rất nhanh của ngành y tế. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Bộ Y tế đã yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả người đến/đi Trung Quốc, cách ly triệt để các trường hợp nghi ngờ. Hiện, ở biên giới chỉ có người Việt Nam nhập cảnh. Tất cả người Việt Nam trở về nước đều được cách ly ngay để phòng bệnh. Chỉ có biện pháp cách ly mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bởi đặc tính của nCoV là lây lan nhanh, khó kiểm soát. Đồng thời, Bộ Y tế chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử về dịch bệnh tại địa chỉ ncov.moh.gov.vn và triển khai ứng dụng điện tử (app) trên nền tảng điện thoại di động, giúp tra cứu thông tin, diễn biến, biện pháp phòng chống nhanh chóng, chính xác, để các địa phương, cơ sở y tế, nhất là người dân chủ động phòng chống dịch bệnh…

Tại hội nghị, đại diện Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai… cung cấp những thông tin quan trọng về điều trị và phòng chống dịch bệnh. Các nội dung tập huấn gồm: kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh; công tác phân tuyến điều trị đáp ứng dịch bệnh, công tác chỉ đạo và quản lý điều trị; hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra; hướng dẫn xử trí một số hội chứng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng… thường gặp ở người lớn; hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV; hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra như giám sát, cách ly, xét nghiệm, xử lý ổ dịch và các biện pháp phòng chống.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị người bệnh dương tính với virus nCoV.

Tô Hà