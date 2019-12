Hội nghị khoa học thường niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 13-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2019 và kỷ niệm 10 năm thành lập Đơn vị can thiệp tim mạch. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các Bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của tỉnh, trong những năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, duy trì bền vững và có hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật đang phát triển tại Bệnh viện, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ở tất cả các chuyên khoa, tăng cường công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc trẻ để tiếp cận kiến thức y học hiện đại, , góp phần nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhờ đó, Bệnh viện đã có những tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu ứng dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, tiêu biểu như: Phẫu thuật tim mở, nội soi; ghép thận từ người cho sống; phẫu thuật Robot; thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng RF; tán sỏi thận bằng đường hầm nhỏ qua da dưới hướng dẫn của siêu âm; phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu; phẫu thuật nội soi tim mạch - lồng ngực, Phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng; phẫu thuật thần kinh, cột sống; can thiệp mạch não lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, xét nghiệm xác định các marker phát hiện sớm ung thư…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Văn Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Bệnh viện quan tâm, chú trọng. Bệnh viện đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, cấp ngành, nghiên cứu Quốc tế đa trung tâm; hàng năm, có trên 100 đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được nghiệm thu và có giá trị thực tiễn cao. Đặc biệt, sau 3 năm triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, quý IV năm 2019, Khoa Hóa sinh, Vi sinh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu của Bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn Quốc tế về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm ISO 15189:2012. Đơn vị can thiệp tim mạch được thành lập từ năm 2009 đến nay đã can thiệp cho hàng ngàn bệnh nhân với tỷ lệ thành công cao. Trong đó có nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp do bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý cùng lúc. Điển hình là Can thiệp động mạch vành; Can thiệp Tim bẩm sinh; Đặt máy tạo nhịp tim TACE, UAE; Can thiệp động mạch ngoại biên; Can thiệp điện quang cấp cứu; Thăm dò điện sinh lý; hút huyết khối động mạch não; nút coil động mạch não… giúp người bệnh được thụ hưởng các kỹ thuật can thiệp tiên tiến ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí điều trị, tranh thủ thời gian vàng cấp cứu trong bệnh lý nhồi máu cơ tim, tỷ lệ điều trị thành công cao.

Một ca can thiệp mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện trong tỉnh đã trao đổi các đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng từ thực tiễn quá trình hoạt động khám chữa bệnh về các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng.

Báo cáo khoa học tại hội nghị.

Đây là hội nghị khoa học thường niên nhằm khích lệ, động viên cán bộ thầy thuốc trong bệnh viện phát huy được tính sáng tạo, những nghiên cứu mới của mình, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị; là cơ hội để các y, bác sĩ, kỹ thuật viên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức khoa học cũng như kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho đội ngũ y bác sĩ toàn tỉnh nói chung và của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng.

Tô Hà