Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế vừa có công văn gửi Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng: NK Cosmetics All Clean và Kem trị mụn thâm Linh Nga hộp 12g.

Để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng mỹ phẩm cà ngăn chặn mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc thu hồi các mặt hàng mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với lô sản phẩm: Dung dịch kháng khuẩn All Clean (có tên sản phẩm ghi trên nhãn và Phiếu công bố NK Cosmetics All Clean, số lô 84202; ngày sản xuất 24/03/2020; hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất; số công bố 6596/20/CBMP-HN cấp ngày 9/3/2020).Sản phẩm do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Nam Khang (địa chỉ 162 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi vì kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng methanol 41%.

Sản phẩm Kem mụn thâm Linh Nga, hộp 12g (trên nhãn ghi số lô 01; ngày sản xuất 02/01/2018; hạn sử dụng 02/01/2021, số công bố 046/14/CBMP-CT). Sản phẩm do Cơ sở hóa mỹ phẩm Linh Nga (địa chỉ 377 V/9 Nguyễn Văn Cừ, khu vực 3, phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Sản phẩm bị thu hồi vì mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.

Sở Y tế yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa, phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tô Hà