Trạm Y tế xã Thành Mỹ:

Địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân

Bác sĩ Trạm Y tế xã Thành Mỹ thăm khám cho bệnh nhân.

Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thành Mỹ (Thạch Thành) luôn nỗ lực thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, tích cực phòng chống dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu y tế đặt ra hàng năm.

Những năm qua, Trạm Y tế xã Thành Mỹ luôn chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ, nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Hiện trạm có 1 bác sĩ, 2 y sĩ vệ sinh phòng dịch, 1 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ sản nhi, 1 điều dưỡng. Hàng năm, các cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế đều được tập huấn các lớp về giáo dục sức khỏe, chương trình tiêm chủng mở rộng, về phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng... Đặc biệt, trạm luôn bảo đảm tốt chế độ thường trực, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình chu đáo, bảo đảm quy chế chuyên môn về khám, chữa bệnh, duy trì lịch trực, có mặt khi người bệnh cần, không kể ngày nghỉ, ngày lễ để làm tròn y đức, phục vụ nhu cầu của Nhân dân địa phương. Trạm luôn bám sát chỉ tiêu trên giao để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác dự phòng cho người dân; sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn... Công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được trạm chú trọng, bằng nhiều hình thức sinh động, như thông qua các chiến dịch truyền thông, qua các cuộc trao đổi, họp thôn, bản, qua hệ thống pa nô, áp phích,... Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc: Vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong công tác phòng, chống bệnh dịch, thường xuyên theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh theo mùa và sự phát sinh đột xuất của các loại dịch bệnh trên cả nước và địa phương, như dịch cúm A (H5N1), bệnh tay chân miệng, sốt virút, bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh do vi rút Zika... Nhiều năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với công tác tuyên truyền trạm phối hợp làm tốt công tác giám sát người từ vùng dịch trở về, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về công tác chăm sóc sức khỏe. Công tác tiêm chủng mở rộng được bảo đảm theo đúng lịch, đúng quy trình và an toàn. 96,7% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đầy đủ, 100% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A, tư vấn dinh dưỡng, vì vậy tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm xuống qua từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu.

Bà Nguyễn Thị Hân, thôn Lệ Cẩm 1 chia sẻ: Tôi bị bệnh tăng huyết áp gần 6 năm nay, trước đây hàng tháng cứ phải nhờ người thân trong gia đình chở lên Bệnh viện Đa khoa huyện để khám và lấy thuốc huyết áp, đi từ sáng sớm nhưng mãi đến tận trưa mới làm xong các thủ tục và lấy thuốc được. Từ khi chuyển về trạm theo dõi điều trị, được bác sĩ hướng dẫn tận tình, nên không còn phải xuống huyện khám như trước nữa, bà thấy thoải mái và yên tâm với tinh thần phục vụ chu đáo, tận tình của đội ngũ cán bộ trạm khi đến điều trị bệnh, đỡ phải tốn kém đi xa chữa bệnh.

Bác sĩ Trương Văn Mẫu, Trưởng Trạm Y tế xã Thành Mỹ, cho biết: Thành Mỹ là xã đặc biệt khó khăn, dân số 5.404 khẩu với 1.286 hộ ở 7 thôn, có 2 dân tộc Kinh, Mường chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85% dân số xã. Chứng kiến cuộc sống vất vả của bà con, đặc biệt mỗi khi ốm đau thường phải đi lên huyện để chữa bệnh vừa vất vả vừa tốn kém, tập thể cán bộ y, bác sĩ Trạm Y tế luôn trăn trở nâng cao tay nghề và tìm các giải pháp để phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà con dân bản được tốt nhất. Theo đó, trạm y tế đã xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho bà con trong xã. Những ca bệnh thông thường được chẩn đoán, xử lý nhanh tại trạm, các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra. Công tác y học dự phòng, vệ sinh phòng bệnh được quan tâm chú trọng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả tốt. Hàng năm trạm khám cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân.

Để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho Nhân dân và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thời gian tới, Trạm Y tế xã Thành Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, thường xuyên theo dõi, giám sát dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm, thu hút người dân đến trạm khám và điều trị, phát triển phương pháp khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, chú trọng hơn đến hình thức tư vấn trực tiếp tại cộng đồng và tại hộ gia đình. Phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của các cấp, các ngành, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Hà Bắc