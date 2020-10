Chủ động phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại. Vì vậy dễ làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, lây lan trong cộng đồng và bùng phát bệnh truyền nhiễm như sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, cúm, tay chân miệng, sốt xuất huyết... Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, cùng với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng phòng chống dịch bệnh.

Là địa phương có địa hình trũng, thường xuyên xảy ra úng lụt khi có mưa to, bão lớn, xã Thành Kim (Thạch Thành) rất coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa. Bà Bùi Thị Lương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thành Kim, cho biết: Để phòng tránh các loại dịch bệnh phát sinh vào thời điểm giao mùa, trạm y tế đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin qua đài truyền thanh xã; cấp phát tờ rơi tới các hộ dân, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh thường gặp trong thời tiết giao mùa như sởi, quai bị, cúm... Nhắc nhở người dân ý thức cao trong việc đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, loại trừ nơi ở của muỗi; phun thuốc diệt muỗi, không để muỗi đốt nhằm hạn chế nguy cơ lây bệnh. Với các bệnh có vắc-xin dự phòng như sởi, quai bị, viêm màng não..., người dân cần chủ động tiêm vắc-xin để tạo miễn dịch; tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Những người mắc các bệnh truyền nhiễm cũng cần nêu cao ý thức, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh nhằm tránh lây bệnh cho cộng đồng.

Chị Lê Thị Huyền, xã Thành Kim chia sẻ, qua những lần đưa con đi tiêm chủng mở rộng, được các bác sĩ tư vấn, chị đã nắm bắt được các biện pháp phòng bệnh và chủ động cho con đi tiêm phòng. Hiện là thời điểm giao mùa, nên trẻ con rất hay mắc các bệnh về hô hấp. Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chị đã cho con đi tiêm phòng cúm, sởi - quai bị - rubella, nên sức đề kháng của con khá tốt.

Thống kê tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, vào các thời điểm giao mùa, số trẻ đến khám và nhập viện điều trị tại bệnh viện thường tăng đáng kể, trong đó 50% trẻ mắc bệnh liên quan hô hấp, chủ yếu là viêm họng, phế quản, tiểu phế quản, phổi...

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng hơn 200 bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp, chiếm khoảng hơn 30% tổng số bệnh nhi đến khám mỗi ngày và tăng gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 9. Theo các bác sĩ, đối với trẻ dưới sáu tuổi, hệ miễn dịch của trẻ non yếu, khó thích nghi với biến đổi của môi trường, nên dễ nhiễm bệnh khi giao mùa. Hệ hô hấp - cơ quan cửa ngõ tiếp xúc với không khí bên ngoài dễ bị xâm nhập và tấn công. Trẻ có thể viêm đường hô hấp trên, viêm mũi họng, phế quản, tiểu phế quản, rồi tiến triển thành viêm phổi nếu không điều trị kịp thời. Vì thế các bậc cha mẹ nên tiêm vắc-xin phòng cúm cho trẻ trước thời điểm giao mùa; đồng thời giữ vệ sinh cho trẻ, tắm rửa bằng nước ấm thường xuyên để loại trừ các tác nhân gây dị ứng hoặc nguồn bệnh khi cầm nắm đồ chơi bẩn; cho bé ăn đủ chất, ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin C, kẽm, nhóm chất betaglucan... để giúp trẻ tăng cường thể chất, sức đề kháng nhằm đẩy lùi bệnh tật.

Để chủ động ứng phó, ngành y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó tập trung vào việc giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa thu đông. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho người dân; thông qua đội ngũ cán bộ y tế xã, thôn, bản và kết hợp tuyên truyền qua hoạt động khám, chữa bệnh; thành lập các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ cho các xã, phường trong việc điều tra và xử lý triệt để ổ dịch khi xảy ra. Trung tâm cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và các đội phòng chống dịch; xây dựng cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phục vụ phòng chống dịch. Lực lượng cán bộ chuyên môn của các đội cơ động chống dịch thường xuyên túc trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Ngoài ra trung tâm cũng tăng cường công tác giám sát bệnh nhân từ tuyến cơ sở, phát hiện sớm những trường hợp đầu tiên, triển khai các biện pháp chống dịch tích cực, kịp thời không để dịch lan rộng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Thanh Hóa đang cơ bản được kiểm soát, số lượng bệnh nhân mắc bệnh giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên để chủ động phòng, chống dịch bệnh khi giao mùa, nhất là trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, cùng với các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai thực hiện, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch (đối với các bệnh có vắc-xin phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, cúm...). Giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh; tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp; bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm cần thông báo ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Hà Bắc