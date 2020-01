Chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Ghi nhận tình trạng bệnh nhân nữ đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa sáng 28-1 (tức mùng 4 Tết), sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sốt nhẹ 37o5, mọi biểu hiện ho, sốt cao, khó thở không còn, diễn tiến bệnh hết sốt, sau đó bị sốt lại – không phải biểu hiện của viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra xem có bội nhiễm các vi khuẩn khác hay không, các xét nghiệm không có gì bất thường.

Bệnh nhân đang được cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

Bác sĩ CK II Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá, cho biết: Do yếu tố dịch tễ, bệnh nhân đã đi qua vùng dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc) nên bệnh viện đã tập trung điều trị, áp dụng các biện pháp cách ly và phòng hộ cho nhân viên y tế, giám sát đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế, thuốc, dịch truyền, hóa chất sẵn sàng xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Trước đó, bệnh viện cũng đã ban hành các phương án phòng chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khoa, phòng để chủ động phát hiện sớm và triển khai việc phòng, chống dịch bệnh; tiến hành tập huấn khám sàng lọc, phát hiện bệnh cho cán bộ nhân viên y tế theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế; hướng dẫn trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà, nhân viên y tế hiểu rõ đường lây, các biện pháp phòng bệnh...

Trước nguy cơ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona xuất hiện, các bác sĩ khuyến cáo, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Người bệnh có biểu hiện ho, sốt, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt là những người có bệnh mạn tính vì vậy những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, có các yếu tố dịch tễ sống hoặc trở về từ Vũ Hán hoặc các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Người dân và cộng đồng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

Tô Hà