Cách ly thêm 1 nữ bệnh nhân mang thai trở về từ Trung Quốc

Tối 29-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận một bệnh nhân nữ đang mang thai 30 tuần tuổi, sinh năm 2001, quê ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc vào viện với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, đau họng, đau ngực; có yếu tố dịch tễ đã đi từ Quảng Tây (Trung Quốc) về.

Tiền sử và yếu tố dịch tễ liên quan, bệnh nhân làm nghề lao động tự do, buôn bán hoa quả từ Ngọc Lặc, Thanh Hóa đến Quảng Tây (Trung Quốc). Lần gần nhất bệnh nhân về ngày 22-1, đến ngày 27-1 có biểu hiện sốt, sốt 39 độ C, đã dùng thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ. Đến ngày 29-1 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc và được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo dõi cách ly và điều trị lúc 20 giờ cùng ngày. Các chỉ số xét nghiệm hiện chưa có biểu hiện bất thường; mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona ngày 30-1.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tinh thần tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường; gia đình không có ai có triệu chứng như bệnh nhân.

Tô Hà