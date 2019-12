BHXH huyện Thạch Thành phát triển BHXH tự nguyện

BHXH huyện Thạch Thành tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

Là huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vì vậy, việc khai thác, phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã gặp không ít khó khăn thách thức, vì thế ngay sau khi có kế hoạch giao của BHXH tỉnh, BHXH huyện Thạch Thành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bám làng, bám bản để khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Trao đổi với ông Lê Quý Tam, Giám đốc BHXH huyện Thạch Thành, được biết: Việc phát triển BHXH tự nguyện hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Lý do Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực từ đầu năm 2016) có nhiều chính sách thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, tuy nhiên so với loại hình BHXH bắt buộc thì quyền lợi vẫn chưa bằng. Do đó thời gian qua, đối tượng tham gia chủ yếu là người đã từng đóng BHXH bắt buộc, nay đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu chứ ít người trong độ tuổi lao động tự do chủ động tham gia. Trong khi đó, mục đích của việc phát triển BHXH tự nguyện mà chúng ta hướng tới là nhóm đối tượng lao động tự do nhằm tạo cơ hội cho họ khi về già có lương hưu bảo đảm cuộc sống.

Từ thực tế đó, khi triển khai kế hoạch, BHXH huyện đã thống nhất giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng cán bộ, viên chức BHXH huyện, từng đại lý thu BHXH tự nguyện; tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu tại huyện. Bên cạnh đó, BHXH huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời trực tiếp làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa huyện nhằm tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, phát huy vai trò của các dòng họ trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn, tại các hội nghị được chú trọng và tích cực đẩy mạnh; phương thức tuyên truyền cũng được mạnh dạn thay đổi, hình thức tuyên truyền trực tiếp, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho nhân dân được đẩy mạnh, tập trung vào việc giải đáp các thắc mắc hoặc đưa ra các tình huống phát sinh trong quá trình người dân đang tham gia BHXH tự nguyện sẽ được giải quyết thế nào, hưởng chế độ ra sao...

Được sự tư vấn của đại lý thu BHXH địa bàn thị trấn Kim Tân, chị Phạm Thị Lan chia sẻ, trước đến giờ tôi ít quan tâm đến vấn đề này bởi suy nghĩ đối với những người buôn bán nhỏ lẻ ở chợ như mình thu nhập không ổn định (giao động từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng) thì không có cơ hội tham gia và cũng chưa hiểu hết lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Được cán bộ BHXH đến tận nhà tư vấn về lợi ích, an toàn khi tham gia BHXH tự nguyện của Nhà nước, tôi đã nghiên cứu các thông tin về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi, mức hưởng và quyết định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho mình với mức đóng phù hợp với thu nhập. Tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng không cao, nhưng khi về già sẽ nhận được một khoản lương hưu hàng tháng thì tôi cũng cảm thấy yên tâm, coi như “của dự phòng” cho tuổi già.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Thạch Thành đã đạt được những kết quả tích cực, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao so với kế hoạch được giao và trở thành điểm sáng trong công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh. Chỉ tính riêng 3 tháng cuối năm 2018, hưởng ứng đợt thi đua nước rút do BHXH tỉnh phát động, toàn huyện vận động, phát triển được 550 người tham gia BHXH tự nguyện (chỉ tiêu được giao là 386 người), đạt 142% kế hoạch được giao; 11 tháng năm 2019, toàn huyện vận động, thu hút được 890 người tham gia BHXH tự nguyện, đưa tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn huyện lên 1.440 người (đạt 140% kế hoạch được giao năm 2019).

Không chỉ đạt được những kết quả vượt bậc trong phát triển BHXH tự nguyện, Thạch Thành còn là đơn vị nằm trong tốp đầu về công tác BHYT, hiện nay tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% số dân trên địa bàn huyện. Với những kết quả đó, BHXH huyện Thạch Thành là một trong những đơn vị được BHXH tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tô Hà