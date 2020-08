Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị tối đa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và quán triệt cho viên chức, người lao động tích cực, chủ động, có các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người bệnh.

Ngay tại cổng, Bệnh viện đã bố trí nhân viên tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho tất cả các trường hợp ra vào bệnh viện.

Tại đây, các cán bộ y tế, nhân viên của bệnh viện sẽ không cho ai vào bên trong nếu không đeo khẩu trang; nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu ho, sốt... sẽ đưa đến khu vực thăm khám riêng ngay sát cổng bệnh viện.

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Lý Thị Thanh Hoa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát ngay từ cổng bệnh viện, như: Đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế. Mất khoảng 5 phút cho toàn bộ quy trình trên nhưng chị Hoa không thấy bất tiện mà còn rất an tâm. “Tôi rất ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Bệnh viện, tuy tốn chút thời gian nhưng đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, cho mọi người và cùng với cả nước mong sao để đẩy lùi dịch bệnh” - chị Hoa chia sẻ.

Bác Nguyễn Hải Chuyền, cho biết: Là bệnh nhân tiểu đường, lại có các bệnh lý liên quan đến huyết áp, tim mạch, hàng tháng đều phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám, lấy thuốc, điều trị. Lần này vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương trong cả nước, tôi rất lo lắng nhưng khi đến bệnh viện, tôi cũng như các bệnh nhân được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, rửa tay thường xuyên, kiểm tra thân nhiệt, giãn cách... nên rất an tâm. Chúng tôi mong dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - nơi thu dung và tiếp nhận điều trị những bệnh nhân nặng trên địa bàn tỉnh cần được chăm sóc đặc biệt, chăm sóc toàn diện, nhiều bệnh nhân cần hỗ trợ của các monitor theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện, khoa luôn trong tâm thế sẵn sàng trực chiến chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất có thể - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết.

Khoa tăng cường siết chặt các biện pháp kiểm soát nhiểm khuẩn, thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân cũng như bảo đảm an toàn cho đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế; thực hiện triệt để thực hiện nghiêm túc việc giãn cách; tăng cường công tác tuyên truyền tới gia đình bệnh nhân hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh.

Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân mới đến khám, điều trị bệnh; 1.800 - 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Cùng với đó là khoảng 3.000- 4000 người thăm nuôi bệnh nhân từ khắp các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ về chuyên môn, thuốc, vật tư trang thiết bị, truyền thông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của bệnh viện.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt gần 75% điểm về mức độ an toàn phòng chống dịch của cơ sở khám chữa bệnh theo “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Bệnh viện đang phấn đấu đạt Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tô Hà