Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng nhờ ứng dụng kỹ thuật cao

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa triển khai thành công ca bệnh bị đa chấn thương nặng bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch cầm máu.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau 20 ngày điều trị.

Đó là bệnh nhân nữ, 35 tuổi ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân bị tai nạn giao thông được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lúc 21 giờ ngày 15-1-2020 trong tình trạng sốc mất máu do đa chấn thương, huyết áp chỉ còn 60/40mmHg. Bệnh nhân đã được khẩn trương tiến hành xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính và được chẩn đoán vỡ gan độ 4 (cả gan phải và gan trái) đang chảy máu do giả phình động mạch gan, vỡ lách độ 2, vỡ thận phải độ 2, gãy xương đùi phải và nhiều xương sườn. Sau đó e kip can thiệp mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nút mạch cầm máu cho bệnh nhân, sau 1 giờ can thiệp đã cầm được máu cho bệnh nhân. Sau 20 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện vào ngày 5-2.

Hình ảnh vỡ gan đang chảy máu của bệnh nhân trước can thiệp.

Trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Hòa, Phó trưởng phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, được biết: Kỹ thuật nút mạch cầm máu có ưu điểm thời gian thực hiện nhanh, ít biến chứng, lượng máu chuyền vào ít (chỉ 1 đến 2 đơn vị), tỷ lệ thành công cao. Đây là kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ cuối năm 2019. Đến nay đã áp dụng thành công cho 15 bệnh nhân (trong đó có 4 ca vỡ gan, 2 ca vỡ lách, 3 ca vỡ xương chậu, 2 ca chảy máu đường mật và 4 ca đái máu do giả phình động mạch thận) với tỷ lệ thành công 100%. Đây là kỹ thuật tiếp nối trong các kỹ thuật điện quang can thiệp tại bệnh viện sau 10 năm triển khai đã can thiệp thành công trên 2.000 trường hợp.

Tô Hà