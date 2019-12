Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật thành công ca bệnh có khối u tuyến thượng thận khổng lồ

Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 43 tuổi (thường trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) vào viện do đau vùng hạ sườn trái, gầy sút cân và tăng huyết áp. Cách đây một năm, bệnh nhân cũng đã đi khám bệnh và phát hiện có khối u tuyến thượng thận nhưng chưa điều trị.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đã được nhanh chóng làm các thủ tục nhập viện. Qua thăm khám lâm sàng cùng với các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp CT, bệnh nhân đã được chẩn đoán u tuyến thượng thận trái, kích thước lớn và có chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu – Trưởng kíp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết: Đây là một trường hợp phẫu thuật khó vì có khối u to, kích thước lớn trên 10cm chèn ép đè đẩy thận trái xuống dưới và xâm lấn vào các cơ quan lân cận như cơ hoành và màng phổi trái…, tăng sinh mạch máu nhiều nên không thể tiến hành phẫu thuật nội soi. Quá trình phẫu tích khối u phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tăng huyết áp, chảy máu, tổn thương động mạch chủ, động mạch lách và các tạng lân cận…, do đó phẫu thuật mở đòi hỏi phải được tiến hành tại phòng mổ có trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Kíp phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê phải có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, thao tác chuẩn xác, kiểm soát tốt huyết áp và các tai biến trong và sau mổ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Hình ảnh khối u tuyến thượng thận trong cơ thể qua hình ảnh CT.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn khối u tuyến thượng thận có kích thước 150mm x 160mm, nặng 2 kg cùng phần xâm lấn cơ hoành và màng phổi trái, khâu phục hồi cơ hoành và màng phổi trái cho bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiên lượng phục hồi tốt sau phẫu thuật.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Thanh Tùng, u tuyến thượng thận phát triển từ tuyến thượng thận thường là u lành tính, tỷ lệ u ác tính thường không cao và thường di căn từ nơi khác tới. Khi khối u chế tiết sẽ giải phóng ra các hormone gây tình trạng tăng huyết áp liên tục hoặc kịch phát. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các nguy cơ rối loạn nội tiết ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tổn thương nghiêm trọng các cơ quan khác, đặc biệt là hệ thống tim mạch; ung thư hóa di căn hoặc u hoại tử gây chảy máu ồ ạt và thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh. Vì vậy, đối với u tuyến thượng thận có kích thước lớn không thể xạ trị hay phẫu thuật nội soi loại bỏ thì phẫu thuật mổ mở truyền thống là lựa chọn tối ưu. Nếu bệnh nhân thấy có các dấu hiệu của bệnh u tuyến thượng thận (Đổ mồ hôi nhiều, đau đầu, tăng huyết áp, run, nhịp tim nhanh, da mặt xanh xao, khó thở hay gầy sút cân…) cần lập tức đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Được biết, tại Thanh Hóa, Khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là địa chỉ tin cậy về khám chữa bệnh chuyên khoa Tiết niệu và Nam học. Hiện tại Khoa đã triển khai thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu chuyên ngành Tiết niệu và Nam học như: Kỹ thuật ghép thận, nội soi lấy thận ghép; Phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng robot một cánh tay; Lấy sỏi thận qua da bằng đưỡng hầm nhỏ; Cắt thận mất chức năng do các bệnh lành tính, cắt u tuyến thượng thận; Phẫu thuật tạo hình bàng quang, quai ruột; Nội soi niệu quản; Điều trị sỏi thận kích thước lớn, sỏi niệu quản; Tư vấn và điều trị các bệnh lý về vô sinh, hiếm muộn và các bệnh lý nam học phức tạp...

Tô Hà