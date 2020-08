Bảo đảm khám, chữa bệnh an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng và một số địa phương khác trong cả nước với nhiều bệnh nhân có tiền sử đi lại phức tạp, nhiều người mắc bệnh chưa xác định được nguồn lây. Do đó, để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID–19 trong tình hình mới, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện.

Kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Lý Thị Thanh Hoa (TP Thanh Hóa) thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát ngay từ cổng bệnh viện, như: Đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế. Mất khoảng 5 phút cho toàn bộ quy trình trên nhưng chị Hoa không thấy bất tiện mà còn rất an tâm. Chị Hoa chia sẻ: Tôi rất ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của bệnh viện, tuy mất chút thời gian nhưng đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, cho mọi người và cùng với cả nước mong sao để đẩy lùi dịch bệnh.

Còn bác Nguyễn Hải Chuyền (TP Thanh Hóa) cho biết: Là bệnh nhân tiểu đường, lại có các bệnh lý liên quan đến huyết áp, tim mạch, hàng tháng đều phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám, lấy thuốc, điều trị. Lần này vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương trong cả nước, tôi rất lo lắng nhưng khi đến bệnh viện, tôi cũng như các bệnh nhân được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, rửa tay thường xuyên, kiểm tra thân nhiệt, giãn cách... nên rất an tâm. Chúng tôi mong dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Trao đổi với ông Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được biết: Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân mới đến khám, điều trị bệnh; 1.800 - 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Cùng với đó là khoảng 3.000 - 4000 người thăm nuôi bệnh nhân từ khắp các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh. Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên tại TP Đà Nẵng, ban lãnh đạo bệnh viện đã chuẩn bị tối đa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và quán triệt cho viên chức, người lao động tích cực, chủ động, có các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ngay tại cổng, bệnh viện đã bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho tất cả các trường hợp ra vào bệnh viện. Tại đây, các cán bộ y tế, nhân viên của bệnh viện sẽ không cho ai vào bên trong nếu không đeo khẩu trang; nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu ho, sốt... sẽ đưa đến khu vực thăm khám riêng ngay sát cổng bệnh viện. Việc giãn cách bên trong bệnh viện được thực hiện nghiêm túc tại các khu vực tập trung đông người. Bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền tới các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, cùng các giải pháp đồng bộ về chuyên môn, thuốc, vật tư trang thiết bị, truyền thông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của bệnh viện. Hiện, bệnh viện đạt gần 75% điểm về mức độ an toàn phòng chống dịch của cơ sở KCB theo “Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Bệnh viện đang phấn đấu đạt bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa - cơ sở điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh Thanh Hóa, do tính đặc thù là nơi chuyên điều trị, cách ly bệnh nhân nghi mắc và mắc COVID-19 nên các hoạt động khám, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân được thực hiện thường xuyên và cẩn trọng hơn. Bệnh viện đã tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ quy trình làm việc trong bệnh viện để bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tất cả các bệnh nhân, người nhà, khách thăm đến bệnh viện đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, bệnh viện thay đổi, điều chỉnh lại quy trình, thời gian làm việc trong bệnh viện; bố trí các khu điều trị, khu khám bệnh nội, ngoại trú riêng biệt, không có sự tiếp xúc giữa bệnh nhân các khoa với nhau. Bệnh viện cũng đã dự phòng chu đáo về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Cả hai đợt dịch COVID-19, đã có 96 trường hợp nghi mắc COVID-19 được điều trị tại đây. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị, cách ly cho 48 trường hợp nghi nhiễm trở về từ nước ngoài và từ các địa phương có dịch trong tỉnh.

Ông Lê Bật Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết: Mặc dù đã có kinh nghiệm “ứng phó” trong đợt dịch COVID-19 lần trước, nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn, vừa bảo vệ cho chính mình, vừa bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cả cộng đồng. Bên cạnh đó, bệnh viện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng chung tay giữ an toàn cho môi trường bệnh viện. Đến thời điểm này, trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế, cơ sở vật chất của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cơ bản đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tất cả hệ thống y tế ở Thanh Hóa đã kích hoạt ở mức độ cao để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Các bệnh viện trong tỉnh đã kích hoạt lại hệ thống giám sát, phòng, chống dịch COVID–19, kiểm soát chặt chẽ những người đến bệnh viện để phân luồng, sàng lọc bệnh nhân để không bỏ sót bệnh nhân có yếu tố dịch tễ. Ngành y tế quán triệt tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các bệnh viện, cơ sở KCB phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, vừa bảo đảm các hoạt động chuyên môn, vừa hạn chế, khắc phục nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đều áp dụng trở lại việc phân luồng và khám sàng lọc riêng cho tất cả trường hợp mắc bệnh đường hô hấp, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Đồng thời triển khai việc khai báo y tế đối với những trường hợp mắc bệnh đường hô hấp; bố trí khu vực điều trị cách ly riêng biệt và kiểm soát nhiễm khuẩn kỹ lưỡng. Vật tư y tế, thuốc men, trang thiết bị máy móc được chuẩn bị sẵn sàng cho việc cách ly, điều trị bệnh nhân. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở KCB trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Để giữ cho môi trường bệnh viện an toàn, không thể thiếu sự góp sức của mỗi người dân. Mỗi người cần nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh khi đến các cơ sở y tế KCB; thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm túc các quy định theo hướng dẫn của nhân viên y tế để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà