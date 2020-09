Vì Nhân dân phục vụ

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân..., chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương đều do dân cử ra. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Tinh thần “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” được thể hiện đậm nét trong Hiến pháp 1946 và tiếp tục xuyên suốt trong Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992, 2013, cho đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Như Thanh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để giúp bà con Nhân dân trên địa bàn, nhất là người già, người tàn tật, neo đơn, đối tượng chính sách thuận lợi hơn trong làm các thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD), thời gian qua Công an huyện Như Xuân đã tổ chức các đội công tác lưu động xuống các thôn, bản, khu phố làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho bà con. Do tuổi cao, lại bị bại liệt một bên chân, nên mặc dù rất cần có thẻ CCCD để khi ốm đau có thể thuận lợi hơn trong việc làm các chế độ, chính sách xã hội, nhưng bà Lê Thị Nghị, 99 tuổi, người dân tộc Thổ ở thị trấn Yên Cát vẫn không thể đến Công an huyện để làm được. Lần này, bà được các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện đến tận nhà để làm CCCD. Xúc động trước việc làm của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, con dâu bà Nghị phấn khởi chia sẻ: “Mẹ chồng tôi chưa kịp đi làm thẻ CCCD, nay bệnh tật hành hạ, phải đi cấp cứu nên rất cần thẻ CCCD mới. Được Công an huyện về tận nhà làm CCCD, mẹ tôi vui lắm”. Được biết, bà Nghị là một trong hàng nghìn trường hợp được các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Như Xuân về tận cơ sở để phục vụ việc làm thủ tục cấp thẻ CCCD trong những ngày thứ 7, chủ nhật kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Việc làm thủ tục giấy tờ đất vốn là nỗi ám ảnh với nhiều người dân nên khi phải đến cơ quan Nhà nước làm giấy tờ đất, ông Lương Trọng Toàn ở thôn 2, xã Phúc Đường (Như Thanh) không khỏi “lăn tăn” liệu có lâu la, lằng nhằng gì không. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Như Thanh, ông Toàn thở phào nhẹ nhõm khi các cán bộ ở đây kiểm tra và nói mọi giấy tờ của ông đã đầy đủ, hướng dẫn ông đi nộp tiền đất sau đó quay trở lại lấy giấy hẹn ngày trả kết quả. Ông Toàn cho biết khá ấn tượng trước những chuyển biến trong thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ bộ phận “một cửa”. Ông Toàn và một số người dân đến làm thủ tục hành chính còn được các cán bộ tại đây hướng dẫn cách giải quyết thủ tục qua mạng internet, không cần trực tiếp về huyện và nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích cho khỏi vất vả, mất công đi lại.

Do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua nhiều công việc do cấp ủy, chính quyền xã Thọ Lộc (Thọ Xuân) triển khai đã được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ, xã đã về đích nông thôn mới và hiện đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu về đích vào năm 2022. Vừa dẫn chúng tôi tham quan con đường thôn đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, ông Phạm Ngọc Thơm, bí thư kiêm trưởng thôn 1 kể lại: “Để có con đường sạch đẹp này, chúng tôi đã tổ chức họp thôn xin ý kiến Nhân dân. Bà con được tham gia thảo luận, bàn bạc, sau khi thống nhất, đóng góp, quá trình xây dựng, bà con tiếp tục được tham gia giám sát, nghiệm thu... Do mọi việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới bà con đều được tham gia, làm chủ nên rất phấn khởi, khí thế thi đua rất sôi nổi và đã về đích thôn nông thôn mới vượt thời gian quy định”. Bà Lê Thị Cử - một hộ dân ở thôn 1, xã Thọ Lộc, chia sẻ thêm: “Dịp làm đường thôn năm 2017, bình quân mỗi khẩu phải đóng góp khoảng 1,4 triệu đồng, nhưng mọi việc của thôn đều được công khai, dân chủ, chúng tôi được tham gia bàn bạc nên hết sức đồng thuận. Vừa rồi xây dựng nông thôn mới nâng cao, huy động thêm mỗi khẩu 320 nghìn đồng để làm rãnh thoát nước hai bên đường, chúng tôi thấy phù hợp nên cũng ủng hộ. Tới đây, nhà tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường giao thông, cán bộ xã, thôn cũng đã trao đổi để gia đình thông hiểu, chúng tôi biết đây là chủ trương của Nhà nước nên gia đình sẽ ủng hộ”.

Có thể thấy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, vì dân phục vụ hơn, phát huy được sức mạnh của Nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ lợi ích của Nhân dân, trong thời gian qua, hoạt động của HĐND, UBND các cấp đã tập trung vào giải quyết những vấn đề bức thiết, quan trọng, những khó khăn trong đời sống, lao động, sản xuất, được đông đảo Nhân dân quan tâm. Đã có sự chuyển biến tích cực về thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã. Những hành vi nhũng nhiễu, vi phạm trong thực thi công vụ đã được xử lý nghiêm minh, cùng với việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ, kịp thời thay thế cán bộ, công chức trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại các cơ quan công quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân vẫn còn có những vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết. Đó là tình trạng tham nhũng trong bộ máy Nhà nước chưa được đẩy lùi, nhất là tham nhũng “vặt”. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước vẫn còn cồng kềnh, bất cập. Việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân còn những hạn chế. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất. Những vấn đề đó không chỉ gây khó khăn cho cá nhân và tổ chức đến làm việc với chính quyền, mà còn làm cản trở sự phát triển của nền hành chính Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Trước yêu cầu đổi mới, phát triển hiện nay, để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục nỗ lực xây dựng chính quyền thân thiện, đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động và lấy tinh thần phục vụ Nhân dân làm nền tảng hoạt động. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, “có tâm, có tầm, có tài”. Coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, ý kiến của Nhân dân để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các cơ chế, chính sách.

“Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Lịch sử đã chứng minh sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Mọi sự quan liêu, mệnh lệnh, xa rời Nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ và của Đảng. Vì vậy, mọi hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Bài và ảnh: Việt Linh