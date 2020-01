Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”. Lời bài hát cũng là phương châm hành động của mỗi bạn trẻ luôn khát khao được cống hiến, mong muốn được khẳng định mình, có ý chí hoài bão vươn lên lập thân, lập nghiệp; sẵn sàng xung kích tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng các trang thiết bị cho CLB thanh niên xung kích bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Hậu Lộc.

Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng, trong bất cứ hoàn cảnh, thời kỳ nào, đoàn thanh niên và tuổi trẻ Thanh Hóa luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, tiêu biểu là: Tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa”, cuộc thi “Rung chuông vàng tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa”, hành trình về nguồn tại 4 địa danh nơi Bác Hồ từng về thăm Thanh Hóa...

Ngày hội chủ Nhật đỏ thu hút sự tham gia hiến máu tình nguyện của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Các phong trào hành động cách mạng được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Trong năm toàn tỉnh đã tổ chức hơn 9.000 hoạt động tình nguyện, đảm nhận thực hiện 10.311 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 1 triệu lượt ĐVTN tham gia, với nhiều hoạt động thiết thực: Tu sửa, làm mới 93 km đường giao thông liên thôn, bản; đổ bê tông làm mới 19 km đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới; thắp sáng 17 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, cải tạo 186 sân chơi nhà văn hóa góp sức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh...Vận động quyên góp được trên 30 tỷ đồng (gồm quà và tiền mặt) thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 83 đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 16.437 người nghèo, gia đình chính sách... Vận động 11.189 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, thu được 9.550 đơn vị máu an toàn... Hoạt động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ. Thông qua nhiều hình thức, các cấp bộ đoàn đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai rộng khắp tạo được dấu ấn rõ nét. Các hoạt động thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm phối hợp tổ chức thông qua việc cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh...

Với những thành tích nổi bật đạt được, năm 2019, Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn quốc.

Năm 2020, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, thanh niên các dân tộc tỉnh Thanh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện đại hội đảng các cấp.

Xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Tổ chức tốt các hoạt động tạo môi trường cho ĐVTN khởi nghiệp và lập nghiệp.

Trước nhiệm vụ cách mạng to lớn đó, cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tham gia hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Lê Văn Trung

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, TP Sầm Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường dọc bãi biển xã Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.