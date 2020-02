Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

“Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”là chủ đề công tác trọng tâm năm 2020 của Đoàn Thanh niên công an tỉnh vừa được triển khai tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác Đoàn đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực công tác chuyên môn. Nhiều công trình mới, phần việc khó đã được các cấp, bộ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Vai trò của tổ chức cơ sở đoàn trong các phong trài hành động cách mạng ngày càng rõ nét; các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng cao…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Công an tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn cấp trên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng; tập trunglàm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động ĐVTN yên tâm trong công tác, xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về phân công, bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã. Tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, đăng ký công trình, phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, đa dạng hóa các hoạt động, đồng hành cùng ĐVTN trong học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác và xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh cả về chất lượng và số lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh: Trong năm 2020, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cần phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ động tổ chức, phát động các phong trào thi đua, hành động cách mạng nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các tổ chức cơ sở đoàn cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự học tập của đoàn viên thanh niên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao. Thường xuyên quan tâm, động viên ĐVTN xung kích đảm nhận các việc khó, tăng cường công tác đơn vị chiến đấu cơ sở, nhất là trong đợt đảm nhiệm các chức danh công an xã chính quy; không ngừng đổi mới nâng cao các hoạt động phong trào, phát huy tinh thần xung kích, triển khai có hiệu quả các phong trào Đoàn.

Cũng tại hội nghị, có 24 tập thể, 84 cá nhân Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Giám đốc công an tỉnh và Đoàn Thanh niên công an tặng bằng khen, giấy khen. Trong đó có 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Anh Phương