Trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả đạt giải của Cuộc vận động.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020, với sự chỉ đạo sát sao, triển khai thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc vận động cấp tỉnh đã tiếp nhận nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh đầy đủ những cách làm hay, sáng tạo của các tác giả, tác phẩm. Các tác phẩm viết bằng nhiều hình thức, phản ánh sinh động, đầy cảm xúc về việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, xuất sắc có nhiều việc làm hay, thiết thực về học và làm theo Bác, nhất là đợt cao điểm sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở, biểu diễn nghệ thuật và xuất bản phẩm, đặc biệt là quảng bá nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong độc giả, các tầng lớp nhân dân về những tấm gương tập thể, cá nhân học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại diện Nhà xuất bản Thanh Hóa phát biểu ý kiến

Kết quả, trong giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có gần 200 tác phẩm, 55 tập thể tham gia xét giải. Hội đồng thẩm định đã chọn 14 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí, trong đó có 2 tác phẩm đạt giải A, gồm: Tranh cổ động “Cần, kiệm, liêm chính, chí, công, vô tư” của tác giả Lê Thị Thanh (Hội văn học, nghệ thuật Thanh Hóa); Phóng sự truyền hình “Lửa thử vàng” của nhóm tác giả Hoàng Triều, Bá Tình, Xuân Quang, Anh Thơ; 3 giải B, 4 giải C, 5 giải khuyến khích. 10 tập thể đạt giải, trong đó có 2 giải A: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa và Nhà xuất bản Thanh Hóa; 3 giải B, 5 giải C. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã đề nghị 5 tác phẩm và 2 tập thể trong số các tác phẩm, tập thể đạt đạt giải cấp tỉnh tham dự cấp Trung ương. Kết quả có 2 tác phẩm đạt giải C, 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích; 1 tập thể được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải C và Khuyến khích cấp Trung ương cho tập thể và tác giả.

Tại hội nghị, đại biểu là các tác giả, tập thể đơn vị tham gia cuộc vận động đã bày tỏ phấn khởi, hào hứng tham gia cuộc vận động và nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá. Đồng thời đề xuất được sự quan tâm nhiều hơn nữa của cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo cuộc vận động về cơ chế để có thêm nhiều thành phần tác giả tham gia và có nhiều tác phẩm phong phú, đạt chất lượng hơn ở giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động, đã đánh giá cao các đơn vị, tác giả tham gia dự thi và đạt giải. Qua đó góp phần thúc đẩy, quảng bá sự phát triển của quê hương, đất nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế. Để tiếp tục lan tỏa cuộc vận động, thay mặt Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai, phát động văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hóa thông tin, những người làm công tác xuất bản tích cực tham gia sáng tác và tổ chức các hoạt động quảng bá, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tích cực xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như lời dạy của Bác.

Tập thể, tác giả được trao giải B của Cuộc vận động

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động đã trao giải A cho các tập thể, tác giả có tác phẩm cấp tỉnh và tập thể, tác giả có tác phẩm đạt giải C, giải khuyến khích cấp Trung ương; các thành viên ban tổ chức Cuộc vận động đã trao các giải cho tập thể và tác giả có tác phẩm đạt giải.

Lê Hà