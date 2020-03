Tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Thông tin “xấu”, “độc” trên mạng xã hội (MXH) đã và đang gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc...

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019.

Cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước là trên một số trang mạng, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ, kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng, các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nặc danh, mạo danh; trên các trang MXH lại lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội... Vì vậy, hơn hết mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có trách nhiệm kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng.

Gần đây, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đình chỉ sinh hoạt Đảng, Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) đã cách chức đối với ông Lê Hữu Thuận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) vì đưa những thông tin sai sự thật về sức khỏe cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước lên facebook của mình có tên tài khoản là “Út Hữu”. Chưa dừng lại ở đó, ông Thuận còn tiếp tục có những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong các bình luận của mình. Hành vi của ông Thuận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân và uy tín của tổ chức đảng và nhà trường, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quy định về những điều đảng viên không được làm. Đây chỉ là một ví dụ minh chứng cho biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”...

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, năm 2019 qua việc quản lý, sử dụng internet, MXH và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sở đã phát hiện, yêu cầu trên 1.000 trường hợp bóc gỡ bài viết có nội dung xấu, độc trên trang facebook; phát hiện và đấu tranh 20 trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải tin, bài bịa đặt về các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn tỉnh...

Trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, viết đơn thư nặc danh, mạo danh nói xấu cán bộ, kích động gây rối an ninh trật tự, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số chống đối trong nước. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng. Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã kịp thời khởi tố, điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các tổ chức phản động, qua đó góp phần răn đe các đối tượng khác.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, “chủ công” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Năm 2019, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa luôn được các cấp ủy, chính quyền; các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các ban, sở, ngành thành viên đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên blog, facebook, MXH và đã đạt được kết quả bước đầu. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trước những âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang MXH. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc và vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh thông tin mạng.

Lưu Bảo Châu