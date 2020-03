Phường Phú Sơn phấn đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu

Xác định nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa trao bức trướng cho Đảng bộ phường Phú Sơn nhân lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đảng bộ phường (tháng 6-2019).

Đảng bộ phường Phú Sơn hiện có 313 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, đảng ủy phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, quản lý đất đai, cải cách hành chính. Tập trung khắc phục những khâu yếu trong công tác đánh giá cán bộ, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát...; từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức và quyết tâm chính trị để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời thành lập ban vận động các phố, cơ quan, đơn vị do đồng chí trưởng phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm trưởng ban để tập trung tuyên truyền, chuyển tải những nội dung của việc xây dựng phường văn minh đô thị đến từng ngõ phố, từng khu dân cư để mọi người dân được biết và thực hiện. Nổi bật nhất là công tác quản lý quy hoạch, phường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh và thành phố triển khai trên địa bàn phường, với 290 hộ bị ảnh hưởng, đến nay có 206 hộ đã nhận bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án. Cùng với đó, công tác chỉnh trang đô thị được đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, trên địa bàn phường nhiều nhà cao tầng được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường chính, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, nhà văn hóa được cải tạo, đầu tư nâng cấp với tổng vốn đầu tư hơn 78,5 tỷ đồng...

Trong phát triển kinh tế, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo phát triển dịch vụ thương mại, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, tăng giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Cơ cấu giá trị sản xuất kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khuyến khích các hộ mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập mới doanh nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giai đoạn 2016-2020) ước đạt 19,5% (tăng 1,8% so với giai đoạn 2011-2015). Hiện toàn phường hiện có 464 doanh nghiệp, 817 hộ kinh doanh cá thể, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa - kiểu mẫu luôn được quan tâm. Hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố, khang trang. Hiện phường có 2 trường mầm non và Trường Tiểu học Trần Phú đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2019) đạt 63 triệu đồng, dự kiến năm 2020 đạt 70 triệu đồng (gấp 1,8 lần so với năm 2015, tăng 16,7% so với mục tiêu nghị quyết). Tỷ lệ hộ nghèo từ 3,38% (năm 2015) giảm xuống còn 0,28% (năm 2019); phấn đấu năm 2020 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Công tác xây dựng đô thị văn minh; tổ dân phố kiểu mẫu được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay có 100% tổ dân phố và cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt 61%; phố Phú Thọ 4 là phố đầu tiên của phường đạt danh hiệu phố kiểu mẫu cấp thành phố; chợ Phú Thọ được công nhận chợ đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Năm 2017, phường Phú Sơn được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy phường Phú Sơn tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu trở thành phường dẫn đầu thành phố về công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là công tác phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn, sớm xây dựng Phú Sơn trở thành phường kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Phan Nga