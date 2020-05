Phấn đấu xây dựng Đông Văn trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trong 2 ngày 11 và 12-5, Đảng bộ xã Đông Văn (Đông Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Văn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có 14 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 13 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,1%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 69 triệu đồng/người/năm, tăng 40,9 triệu đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 61.130 triệu đồng, đạt 104% dự toán huyện giao… Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ 5 năm liên tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn nằm trong tốp đầu của huyện, là đơn vị tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Văn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu năm 2020 xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2022 đạt xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Huê