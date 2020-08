Những đảng viên vững vàng nơi đầu sóng - Bài 1: Những “cột mốc sống” giữ biển, canh trời Tổ quốc

Gắn bó đời mình với biển cả mênh mông, những đảng viên là ngư dân đang ngày đêm miệt mài bám trụ từng con sóng, từng vùng biển, vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dù ở cương vị chủ tàu, thuyền trưởng hay thuyền viên, những đảng viên là ngư dân luôn khẳng định tính tiền phong, gương mẫu, trung tâm đoàn kết giữa trùng khơi.

Lực lượng biên phòng phối hợp với ngư dân Hoằng Trường (Hoằng Hóa) trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Quốc Hương

Cần mẫn trên những con tàu vươn khơi

Người dân vùng biển, đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Biển không chỉ là nơi gắn bó nghề nghiệp mà đã trở thành một phần hồn cốt của họ. Hương vị mặn mòi của biển và sự chịu thương, chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét riêng của những con người gắn bó cuộc đời mình với sóng gió. Trong số hàng nghìn ngư dân đang ngày đêm cần mẫn trên những con tàu ngược sóng ra khơi, nhiều ngư dân là đảng viên đã trở thành những “cột mốc sống” giữ biển, canh trời Tổ quốc.

Những ngày giữa năm, nắng như dát bạc lấp lánh trên mặt biển Ngư Lộc (Hậu Lộc). Con đường thảm nhựa dọc bờ biển dẫn ra nơi neo đậu tàu thuyền không khí rộn ràng hối hả. Với người dân nơi đây, biển đẹp nhất là khi đoàn tàu nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi. Và sau mỗi chuyến đi “thuận buồm, xuôi gió”, tàu cập bờ mang theo tôm, cá đầy khoang. Bên bờ biển tấp nập ấy, đảng viên Đồng Xuân Thảo – chủ “tàu 67” đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi biển dài ngày. Lá cờ cũ được hạ xuống, gấp ngăn nắp lại cho vào một chiếc túi, lá cờ mới được thay thế trên nóc tàu. Đứng trên boong tàu lộng gió, nhìn ra phía biển rộng lớn, đảng viên Đồng Xuân Thảo tâm sự: “Từ bao đời nay, người dân Ngư Lộc chúng tôi đều sống bằng nghề đi biển. Thời kỳ trước, làng biển Ngư Lộc chỉ đánh bắt bằng các phương tiện thô sơ, chủ yếu giăng câu, thả lưới kiếm con tôm, con cá chạy ăn từng bữa. Muốn vượt sóng to phải có tàu lớn – tôi đã tiên phong hiện thực hóa quyết tâm của mình khi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được ban hành. Ngày con “tàu 67” hiện đại rẽ sóng ra khơi đánh dấu “cột mốc” lớn của gia đình tôi. Sau mỗi chuyến ra khơi dài ngày ở ngư trường Vịnh Bắc bộ, tàu cập bờ chở nặng cá tôm, cuộc sống gia đình khấm khá hẳn lên”. Từ thành công của bản thân, đảng viên Đồng Xuân Thảo đã vận động các gia đình tại địa phương góp vốn với nhau để đóng tàu lớn ra khơi, làm cho làng biển ngày càng khởi sắc. “Biển giàu tôm cá, Tổ quốc có bình yên thì những con tàu mới ngày ngày cùng chúng tôi ra khơi. Với chúng tôi, mỗi con tàu, mỗi ngư dân là một “cột mốc” chủ quyền, chúng tôi nguyện đồng hành cùng Nhà nước giữ biển. Giữa biển khơi vốn mênh mông, dài rộng là thế, nhưng nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc tàu hiên ngang bay trước gió, lòng tôi cảm thấy tự hào lắm”, đảng viên Đồng Xuân Thảo bộc bạch.

Không biết nghề đánh cá có tự bao giờ, chỉ biết từ bao đời nay đời sống người dân Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) đã gắn liền với biển. Cha ông đi trước “khai hoang”, lập nghiệp nhờ vào biển, qua bao thế hệ, từ cảng Hới, những đứa trẻ vẫn theo cha ra biển, lớn lên trở thành “thủ lĩnh” giữa trùng khơi. Biển chiều ở Quảng Tiến lồng lộng gió, pha ấm trà đặc nhâm nhi, hút điếu thuốc lào, phả hơi chầm chậm, đảng viên Trần Văn Thuận trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề, về cái nghiệp với biển cả: “Cả nhà tôi đều theo nghiệp biển. Đời cha, đời ông đã mong muốn con cháu mình cũng sẽ theo nghiệp này. Đời ngư phủ quanh năm đi tìm cá. Giữa sóng nước trùng khơi, phải luôn giữ được cái đầu “lạnh” và trái tim “nóng”, đam mê nhiệt huyết với biển thì biển sẽ không phụ công mình. Bao năm dọc ngang biển cả, tôi không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu vùng biển, thu hoạch bao nhiêu tấn hải sản mỗi năm. Chỉ thấy rằng, nhờ “lộc” biển, tôi xây được nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành đầy đủ, tạo được việc làm cho 8 - 10 lao động địa phương”. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Thuận còn trở thành “ngọn sóng đầu” đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với các chủ tàu và thuyền viên... Đảng viên Trần Văn Thuận bộc bạch thêm rằng: “Ngư dân bám biển lấy đêm làm ngày. Trong những đêm trắng giữa trùng khơi ấy, nhiều khối ánh sáng từ các tàu đánh cá, tàu câu mực luôn luôn tỏa sáng. Giữa ánh sáng gần gũi, ấm áp ấy, chợt dậy lên niềm tin ở đâu có ngư dân, ở đó có Tổ quốc. Sự hiện diện của mỗi ngư dân chúng tôi trên ngư trường đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm dù hoàn cảnh nào cũng một lòng vươn khơi bám biển. Giữ biển là trách nhiệm với Tổ quốc, với tổ tiên của mình”.

Đi bất kỳ nơi đâu, đến bất cứ làng biển nào trong tỉnh, mỗi ngư dân xứ Thanh đều xem “tàu là nhà, biển cả là quê hương”. Các thành viên trên tàu coi nhau như người anh, người em trong “ngôi nhà” thân thương giữa mênh mông biển cả. Mặc cho con sóng bạc đầu có lúc hung dữ, mặc cho những hành vi hung hăng của các tàu đánh cá vỏ sắt của Trung Quốc có lúc truy cản, tấn công, những chiếc tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa vẫn kiên trì bám biển. Trong dập dềnh sóng nước, ngồi bên cảng cá, đảng viên Trần Quang Đạo, chủ tàu cá xã Quảng Nham (Quảng Xương) tâm sự với chúng tôi rằng: “Đối với ngư dân, yêu nước là một từ trang trọng. Nhưng những gì chúng tôi đang làm sau mỗi chuyến ra khơi chính là việc làm chứa chan tình yêu đối với vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. Dẫu phía trước có gian nan, vất vả, chúng tôi vẫn không chùn bước, miệt mài bám biển làm ăn như bao đời nay cha ông đã từng gắn bó”. Suốt nhiều năm “ăn sóng, nói gió”, đảng viên Trần Quang Đạo được bà con ngư dân, các thuyền viên ví như “điểm tựa bình yên” bởi anh luôn sẵn sàng cứu giúp các tàu thuyền khi chẳng may gặp hoạn nạn. Anh không nhớ nổi mình đã cứu bao nhiêu người, chỉ biết rằng, nhìn thấy những ngư dân gặp nạn được an toàn, anh mới có thể yên tâm tiếp tục hành trình đánh bắt của mình.

“Cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương

Muốn phát triển kinh tế biển bền vững và giữ gìn chủ quyền biển đảo thì cần phải xây dựng được lực lượng đảng viên trong ngư dân đủ lớn và đủ mạnh. Ý thức rõ điều đó, cấp ủy một số địa phương không chỉ “kề vai sát cánh” trong mọi hoàn cảnh để ngư dân yên tâm bám biển mà còn luôn coi trọng việc tạo nguồn phát triển Đảng trong thanh niên ngư dân, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục, góp phần bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và để khẳng định vai trò “cánh tay nối dài” của đảng viên ngư dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Từ bao đời nay, “biển bạc” nhiều tôm, cá là nguồn sống chủ yếu của ngư dân phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn). “Cha truyền con nối”, nghề biển đã đưa Quảng Tiến trở thành địa phương có nghề khai thác thủy sản xa bờ phát triển nhất hiện nay. Với sự đồng hành sát sao của đảng ủy phường, có thời điểm Quảng Tiến có tới 40 đảng viên trực tiếp khai thác thủy, hải sản trên biển. Đến nay, vì một vài lý do số đảng viên ngư dân giảm còn 12 người. Điểm nhấn ghi dấu ấn “đầu tàu” của cấp ủy phường Quảng Tiến là chỉ đạo thành lập được chi bộ khai thác thủy sản trên biển năm 2014. Đây là chi bộ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa có 5 đảng viên đều là chủ tàu, trực tiếp khai thác thủy sản xa bờ. Qua 6 năm hoạt động, các đảng viên trong chi bộ đã nêu cao vai trò “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, giữ vững vai trò tiền phong trong tập hợp quần chúng, ngư dân giữ nghề truyền thống của cha ông. Do đặc thù hầu hết các đảng viên làm nghề khai thác thủy sản nên việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện chủ yếu trên biển. Tàu cá là địa điểm họp chi bộ định kỳ. Tuy nhiên, do các đảng viên bận khai thác theo ngư trường, việc tập hợp sinh hoạt theo điều lệ là rất khó. Một cách sáng tạo được chi bộ áp dụng là sử dụng máy bộ đàm hoặc dùng máy I-Com để tổ chức sinh hoạt. Nhờ duy trì hoạt động tốt, chi bộ đã kết nạp thêm được 2 đảng viên mới là ngư dân, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 7 đồng chí. Giữ vai trò bí thư chi bộ khai thác thủy sản trên biển, đồng chí Nguyễn Văn Hậu chia sẻ: “Ngoài mục tiêu chính là đánh bắt thủy hải sản, mỗi đảng viên trong chi bộ còn có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Nhiều chuyến hải hành đáng nhớ của đảng viên đưa những con tàu gặp nạn trở về trong giông gió, như một cuộc tái sinh cho biết bao phận người. Không chỉ có thế, trong quá trình hành nghề, các đảng viên trong chi bộ đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo định hướng trong phát triển kinh tế biển và thông tin cho ngư dân phòng tránh những va chạm không cần thiết trên biển”.

“Với 33 đảng viên là ngư dân trong toàn Đảng bộ TP Sầm Sơn, dù con số chưa phải là nhiều nhưng điều đáng mừng là khi hành nghề trên biển cũng như lúc lên bờ, họ đã trở thành sợi dây gắn kết giữa Đảng với quần chúng Nhân dân. Phấn khởi, tự hào khi có chi bộ đầu tiên của tỉnh có tất cả đảng viên là ngư dân, Thành ủy Sầm Sơn sẽ tiếp tục nghiên cứu để chỉ đạo các phường, xã xây dựng mô hình cho phù hợp với điều kiện của từng phường, xã và điều kiện đánh bắt của mỗi tàu thuyền, mỗi ngư trường khai thác”, trao đổi với chúng tôi vào ngày 5-5-2020, đồng chí Vũ Thị Suất, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn, cho biết.

Nằm dọc tuyến biển Quảng Xương, Đảng bộ xã Quảng Nham hiện có 22 đảng viên là ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển, lớn nhất trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Nham kết nạp được 8 đảng viên là ngư dân. “Đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình quyết tâm, nỗ lực từ đảng ủy xã cho đến chi bộ cơ sở. Điều này cho thấy, dù khó đến mấy nhưng nếu thật sự đồng lòng, mọi việc đều có thể tháo gỡ”, đồng chí Hoàng Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Nham cho biết. Ở Quảng Nham, nhiều đảng viên là chủ tàu và thuyền viên đều tích cực tham gia các tổ, đội liên gia, liên kết trong khai thác thủy, hải sản. 10 tổ, đội tàu thuyền và 1 trung đội dân quân biển của xã Quảng Nham như những “làng, bản” trên biển. Họ cùng chia sẻ cho nhau thông tin về ngư trường, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp hoạn nạn... Nếu như chi bộ khai thác thủy sản trên biển là “điểm tựa” để ngư dân yên tâm bám biển, thì các tổ, đội tàu thuyền lại được coi là “bạn đồng hành” của ngư dân trên biển. Với nhiều đóng góp trong quá trình bám biển phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ an ninh trên biển, anh Nguyễn Văn Trần được tín nhiệm bầu làm trung đội trưởng trung đội dân quân biển. Trên cương vị trung đội trưởng, trong mỗi chuyến ra khơi, anh Trần yêu cầu các tàu ngoài việc tập trung khai thác nguồn lợi thủy sản, phải thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với nhau để kịp thời xử lý các tình huống bất thường, đồng thời báo cáo với các lực lượng chức năng để có hướng xử lý kịp thời. Là tấm gương tiêu biểu trong mọi hoạt động, anh Nguyễn Văn Trần được chọn kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tình hình biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, phát triển đảng viên trong lực lượng ngư dân là vô cùng cần thiết. Thấy rõ được tầm quan trọng đó, cấp ủy đảng các địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ. Mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách từng chi bộ để theo dõi, đôn đốc việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn kết nạp Đảng. Đảng ủy các phường, xã cũng chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo môi trường để hội viên, đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, thể hiện mình. Cùng với đó, các chi bộ “kề vai sát cánh” cùng những quần chúng ưu tú, có bản lĩnh chính trị, khát khao bám biển làm ăn để bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cho Đảng xem xét, kết nạp.

Quốc Hương – Thu Vui

