Như Thanh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Thanh đang ra sức thi đua, nhằm tạo sự bứt phá trong các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, cũng như tạo nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ mới.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp từ nhân dân nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Phú Nhuận được đầu tư xây dựng.

Mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXII đặt ra là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thoát nghèo bền vững, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện Như Thanh đã ban hành 5 đề án về phát triển nông - lâm nghiệp và chăn nuôi. Đây được xem là hướng đi phù hợp, không chỉ khai thác tiềm năng đất đai, mà còn góp phần giúp những người dân gắn bó với nghề nông - lâm nghiệp trở nên giàu có. Ngoài ra, huyện đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, như: Thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; kiện toàn, đổi mới hoạt động của các HTX nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất. Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng các mô hình mới, đưa cây trồng mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, thay thế các giống lúa, ngô kém năng suất, chất lượng bằng những giống lúa lai, ngô lai có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, vận động bà con nông dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 16,64%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi và luân canh được 1.734 ha đất lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; chuyển đổi được trên 593 ha đất trồng màu kém hiệu quả chuyển sang trồng mía và chuyển đổi được 780 ha đất trồng mía có độ dốc cao sang trồng cây trồng khác. Toàn huyện có 47 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2019 của huyện đạt hơn 2.000 tỷ đồng...

Những kết quả đó là tiền đề vững chắc để huyện Như Thanh hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 và của cả nhiệm kỳ đã đề ra. Theo đó, huyện Như Thanh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh để ban hành những cơ chế hỗ trợ đặc thù của huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Trước mắt đảm bảo cung cấp nguồn thức ăn xanh cho các trang trại bò sữa; duy trì cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp và bón phân viên dúi sâu. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế từng địa phương và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, tạo ra các sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút và huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Bài và ảnh: Yến Vy