“Nghe dân nói - nói dân nghe” ở huyện Như Xuân

Hiện nay đối thoại với Nhân dân ở Như Xuân đã được thực hiện từ cấp huyện cho đến cơ sở, những người đứng đầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại với Nhân dân. Thường những buổi đối thoại, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các xã thì những người đứng đầu sẽ lắng nghe tiếp thu và xử lý. Những vấn đề nào cần sự tham gia vào cuộc của người dân thì làm công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho Nhân dân hiểu.

Cán bộ các phòng, ban huyện Như Xuân nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Ảnh: Đoàn Lưu (Huyện ủy Như Xuân)

Với phương châm về “nghe dân nói - nói dân nghe”, trong gần 2 năm qua, thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Như Xuân đã đến từng thôn, lắng nghe từng vụ việc, giải quyết từng vấn đề cụ thể mà người dân phản ánh. Từ đó, đã giữ vững được tình hình an ninh trật tự, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Vào trung tuần tháng 10-2019, chúng tôi có dịp được dự buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Dương Văn Mạnh (hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hùng (hiện là Bí thư Huyện ủy Như Xuân) với gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ đại diện cho hơn 10.000 hội viên trên địa bàn huyện, với chủ đề “Công tác cán bộ nữ và cơ chế, chính sách cho phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội”. Tại buổi đối thoại, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ các chị em phụ nữ trong huyện đưa ra 9 nhóm vấn đề, gồm: Về vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ nữ và chính sách cán bộ nữ, cán bộ hội; giải quyết việc làm và tham gia phát triển kinh tế; đất đai, đền bù và giải quyết tranh chấp đất đai; lĩnh vực vay vốn ngân hàng; chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em; kinh phí hoạt động của hội... Hầu hết các câu hỏi đặt ra, các ý kiến đề xuất của hội viên phụ nữ đã được các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng huyện có liên quan trả lời, giải đáp, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thông qua buổi đối thoại đã tạo niềm tin giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức hội được củng cố và nâng cao; tạo được sự đồng thuận, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh việc tổ chức các buổi đối thoại để giải quyết những vấn đề theo chuyên đề, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình và giải đáp những vấn đề người dân kiến nghị kéo dài như: Trong tháng 8-2019, đồng chí Đặng Thông Tư, Phó Chủ tịch UBND huyện (hiện là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) đã về xã Thanh Sơn đối thoại với công dân Hoàng Quốc Hiền, thôn Đồng Chạng, để giải quyết những thắc mắc đơn, thư tố cáo của ông Hiền gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu tiền của các hộ dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của UBND xã Thanh Sơn và việc UBND huyện Như Xuân cho phép các cá nhân, tổ chức không phải là người địa phương sử dụng, khai thác, chuyển đổi mục đích diện tích rừng không đúng quy định. Tại buổi đối thoại, sau khi lắng nghe ông Hiền trình bày nội dung khiếu nại và cấp ủy, chính quyền, cùng các ban, ngành chức năng giải thích làm rõ từng nội dung ông Hiền khiếu nại như: Việc thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, các hộ có vị trí, diện tích, loại đất như nhau nhưng số tiền phải nộp của các hộ khác nhau. Qua xác minh tại thôn Đồng Chạng, các cơ quan đã nêu lên lý do từng hộ phải nộp vận dụng trên các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện. Qua buổi đối thoại, ông Hoàng Quốc Hiền đã thống nhất việc thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với gia đình ông là đúng quy định.

Để có những cuộc đối thoại với Nhân dân, trước mỗi buổi đối thoại, những người chủ trì chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban liên quan có buổi tiếp xúc với người dân để nắm bắt thông tin cụ thể của địa phương mà mình đối thoại và dành nhiều thời gian để nghiên cứu những vấn đề mà Nhân dân quan tâm để có câu trả lời thỏa đáng cho Nhân dân. Theo đồng chí Lê Đình Chương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân cho biết: Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đều tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy và UBND huyện cũng xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Đối với 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn đều có kế hoạch tiếp xúc đối thoại của đồng chí bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND xã, các đồng chí bí thư, chủ tịch - người đứng đầu các cấp đều tổ chức tiếp xúc đối thoại, cho nên các vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân đều được giải quyết kịp thời. Những nội dung liên quan đến công việc chỉ đạo của cấp ủy đều thuận lợi hơn và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện được tốt hơn.

Hiện nay đối thoại với Nhân dân ở Như Xuân đã được thực hiện từ cấp huyện cho đến cơ sở, những người đứng đầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại với Nhân dân. Thường những buổi đối thoại, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các xã thì những người đứng đầu sẽ lắng nghe tiếp thu và xử lý. Những vấn đề nào cần sự tham gia vào cuộc của người dân thì làm công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho Nhân dân hiểu.

Chúng tôi về xã Thượng Ninh đúng vào dịp đồng chí Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh có buổi đối thoại với người dân thôn Tiến Thành. Nội dung đối thoại xoay quanh việc: đường giao thông xuống cấp nhiều năm nay chưa được đầu tư nâng cấp gây khó khăn cho người dân giao thương phát triển kinh tế, con em khó khăn trong học hành, trời mưa to thì lầy lội các em không thể đến trường; một số công trình đập tràn bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn trong mưa lũ và một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác xây dựng Đảng, được người dân nêu lên mong đồng chí chủ tịch UBND xã giải đáp. Với tinh thần cầu thị, nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho người dân, đồng chí Nguyễn Xuân Nhân đã chăm chú lắng nghe từng ý kiến của người dân và ghi chép cẩn thận từng vấn đề, từng ý kiến và giải đáp một số nội dung trực tiếp ngay tại buổi đối thoại; những vấn đề chưa rõ, đồng chí hứa sẽ nghiên cứu giải quyết sớm cho người dân. Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Nhân cũng đề nghị người dân nên bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại đồng thời cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề trước mắt. Ví như khi chưa có kinh phí làm đường bê tông, người dân cần tham gia tu sửa những đoạn đường đã xuống cấp bằng cách khai thác đất đồi sẵn có ở địa phương đổ vào lấp những hố, những nơi bị lún để lấy lại mặt bằng, tạo thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa. Thông qua cuộc đối thoại của chủ tịch UBND xã, nhiều vấn đề mà người dân thôn Tiến Thành, xã Thượng Ninh kiến nghị đã được giải đáp và tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Ông Hà Minh Chính ở thôn Tiến Thành, xã Thượng Ninh tham gia cuộc đối thoại cho biết: Ngay sau khi có cuộc đối thoại với người dân xã Thượng Ninh, để giúp Nhân dân tu sửa đường, chính quyền xã Thượng Ninh đã huy động thiết bị máy móc cùng với người dân trong xã làm đường. Sau một thời gian thi công, tuyến đường từ thôn Đồng Tâm đi thôn Tiến Thành, xã Thượng Ninh, dài hơn 3 km đã được tu sửa xong, thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Nhưng phải qua cuộc đối thoại lần này, người dân mới có ý thức trong việc tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. Qua các cuộc đối thoại của cấp ủy, chính quyền xã, Nhân dân rất hài lòng. Các ý kiến, kiến nghị hợp lý của người dân được cấp ủy, chính quyền giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Có thể thấy, qua đối thoại với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không chỉ nghe dân nói mà còn phải nói cho dân nghe và nói cho dân hiểu. Đồng chí Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết: Trên cơ sở các hội nghị đối thoại, các đồng chí bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã sẽ lắng nghe và giải thích để người dân hiểu và chấp hành đúng các quy định của Nhà nước. Đối với những vấn đề có liên quan đến pháp luật, người dân sẽ được tư vấn để hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng quê hương.

Qua gần 2 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức gần 21 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch UBND các cấp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua đối thoại, Nhân dân bày tỏ ý kiến thẳng thắn về những hạn chế, tồn tại ở địa phương, đồng thời nói lên tâm tư, nguyện vọng. Tỷ lệ giải quyết các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của Nhân dân đạt 95%, còn 5% đề nghị cấp trên giải quyết. Giờ đây đối thoại với Nhân dân đã không còn là việc của cấp ủy, chính quyền địa phương mà ngay cả một số cơ quan, đơn vị như: Phòng nông nghiệp, phòng lao động - thương binh và xã hội, ủy ban MTTQ và các đoàn thể cũng đã có kế hoạch tổ chức đối thoại. 8 tháng năm 2020 đã có 6 cơ quan, đơn vị tổ chức được 11 cuộc đối thoại giải quyết được 16 ý kiến. Thực hiện quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện định kỳ mỗi tháng 1 ngày vào ngày 20 hàng tháng thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp công dân huyện. Cùng với đó, để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1770-QĐ/HU ngày 15-2-2019 về việc thành lập tổ công tác dự tham gia sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng 16 tổ với 127 thành viên trong tổ công tác trực tiếp dự tham gia sinh hoạt chi bộ nhằm nắm bắt tình hình, giám sát và giúp đỡ chi bộ thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy Như Xuân cho biết: Qua những buổi đối thoại, tâm tư, nguyện vọng của người dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe, giải đáp thấu đáo, niềm tin của người dân đặt vào cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng cao. Từ các cuộc đối thoại đã thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là cơ sở để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của địa phương, phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Minh Hiếu và Đoàn Lưu

(Huyện ủy Như Xuân)