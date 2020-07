Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Chiều 10 - 7, huyện ủy Thiệu Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện (10 – 7 – 1930 – 10 – 7 - 2020).

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Thiệu Hóa nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đại diện lãnh đạo huyện ủy Thiệu Hóa trình bày, nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, đảng viên, đã liên lạc với số hội viên tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và tuyên bố thành lập Chi bộ Hàm Hạ (Đông Sơn) ngày 25-6-1930, Chi bộ Thiệu Hóa ngày 10-7-1930, Chi bộ Thọ Xuân ngày 22-7-1930 và trên cơ sở 3 chi bộ đầu tiên, đã quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 29-7-1930. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thiệu Hóa khẩn trương bắt tay vào công cuộc tái thiết và xây dựng quê hương...

Đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thiệu Hóa đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện bình quân đạt 13,72%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 10.350 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,6 triệu đồng/người/năm; có 22 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (sau sáp nhập 19/24 xã đạt chuẩn NTM). Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, số trường chuẩn Quốc gia đạt trên 90%. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đã có 25 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng…

Đồng chí Vũ Công Xem - 70 năm tuổi Đảng - Nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã phong tặng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 11 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Đồng chí Trần Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Thiệu Hóa đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và 90 năm truyền thống Đảng bộ, thành tựu trong những năm đổi mới, thời gian tới, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Thiệu Hóa nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị các định hướng lớn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, cần tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng ưu tiên sản xuất các sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn; mở rộng sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh hơn, mạnh hơn và tạo thêm nhiều việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao; tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng thụ hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Thiệu Hóa nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện. Bức trướng mang dòng chữ Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Thiệu Hóa trở thành huyện khá của tỉnh trước năm 2025.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm

Xuân Hùng - Lê Hợi