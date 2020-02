Huyện Tĩnh Gia tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Chiều ngày 3-2, Huyện ủy Tĩnh Gia tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930– 3/2/2020).

Hình ảnh tại lễ tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được từ khi có Đảng lãnh đạo, nhất là sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Trong chặng đường đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia luôn phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã lãnh đạo nhân dân trong huyện phấn đấu vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện.

Các đại biểu tham dự.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Tĩnh Gia đạt 8,21% (không tính nguồn vốn FDI đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn), vượt kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phát triển đô thị và Đề án thành lập thị xã Nghi Sơn được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Đảng bộ huyện Tĩnh Gia không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ một chi bộ với 5 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã có hơn 11 nghìn đảng viên sinh hoạt ở 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đã trao huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí 60 và 65 năm tuổi Đảng.

Sỹ Thành