Huyện Đông Sơn phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, khu phố

Hiện nay, huyện Đông Sơn có 94 thôn, khu phố, có 191 chi bộ (trong đó có 85 chi bộ thôn, khu phố) với 4.514 đảng viên tham gia sinh hoạt trên tổng số 5.560 đảng viên toàn huyện. Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đông Sơn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đi sâu đi sát với quần chúng nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao giấy khen cho các bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Đông Sơn, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng; cùng với chi ủy lựa chọn một số vấn đề tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng viên; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, công tác an ninh, trật tự thôn, xóm; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, tiêu chí thôn kiểu mẫu vào sinh hoạt... Trong sinh hoạt, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã thực hiện tốt các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng theo Điều lệ và quy chế hoạt động của chi ủy, chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tăng. Đặc biệt, các chi bộ đã quan tâm chú trọng đến việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, làm tốt công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Năm 2019 toàn huyện kết nạp 122 đảng viên mới, đạt 101% kế hoạch; trong đó các chi bộ thôn, khu phố kết nạp được 89 đảng viên; xét, công nhận Đảng chính thức cho 144 đồng chí.

Phần lớn đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, luôn hăng say và hết mình với công việc. Nhiều bí thư chi bộ thôn, khu phố dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Duy Tuyến, bí thư chi bộ 4 (xã Đông Khê) đã tham mưu cho đảng ủy xã và chi bộ thôn trong việc quy hoạch diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia trại, mô hình trồng hoa, trồng mía và rau màu có giá trị kinh tế cao trên diện tích 6,3 ha; lãnh đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Đồng chí Trương Văn Sơn, bí thư chi bộ thôn Hoàng Học (xã Đông Hoàng) đã cùng chi ủy thôn tập trung xây dựng 3 trang trại, 2 gia trại hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động/trang trại. Đồng chí Lê Thị Thắng, bí thư chi bộ thôn Yên Cẩm 1 (xã Đông Yên) luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây vụ đông đạt 5,2 ha; đưa mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt 17,1 ha.

Thực hiện đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020” của UBND huyện Đông Sơn, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, về phong trào vệ sinh môi trường... Căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tập trung chỉ đạo chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức giữ vững các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 36 vườn mẫu, 659/1.190 tiêu chí NTM kiểu mẫu; trong đó có 4 thôn đạt 14/14 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, nhiều bí thư chi bộ đã thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và nhân dân ở thôn, khu phố để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển về văn hóa – xã hội. Các đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy vai trò trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chú trọng việc xây dựng đơn vị kiểu mẫu; xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy ước của thôn; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Toàn huyện hiện có 19.089/22.726 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 84%; 14/14 xã đạt danh hiệu chuẩn văn hóa NTM; 81/94 thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Những đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đông Sơn đã khẳng định vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê