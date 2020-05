Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025: Sẵn sàng cho đại hội điểm

Đảng bộ TP Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Quan Sơn được Tỉnh ủy lựa chọn là 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đại hội diễn ra đúng kế hoạch.

Trên các đường phố trung tâm TP Thanh Hóa đã được trang hoàng rực rỡ băng rôn, panô tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, sau hội nghị cấp tỉnh, Thành ủy TP Thanh Hóa và Huyện ủy Quan Sơn đã tổ chức các hội nghị quán triệt những nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc; ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền, công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở và cấp thành phố, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo kế hoạch, huyện Quan Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 27-5 tới đây. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội khu vực miền núi của tỉnh. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong toàn đảng bộ triển khai công tác tổ chức đại hội theo đúng Chỉ thị số 35–CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Để bảo đảm tiến độ đại hội chi bộ và đảng bộ cấp cơ sở, ngay trong thời điểm cùng cả nước quyết liệt phòng, chống dịch COVID–19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện, xây dựng đề án nhân sự, đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cán bộ hướng dẫn nắm bắt tình hình đại hội đảng bộ các cấp, thành lập tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm; đôn đốc hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chu đáo qua các khâu, các bước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện dự thảo văn kiện. Song song với việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác nhân sự đại hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát thực trạng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ đạo xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng được các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh. Huyện ủy chỉ đạo lực lượng công an phối với các cơ quan liên quan tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau đại hội, đặc biệt chú ý các địa bàn có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tính đến ngày 9-5, 32/32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đồng chí Vũ Văn Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đánh giá sâu sắc, toàn diện, đầy đủ kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phân tích kỹ lưỡng những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu bật chủ đề nhiệm kỳ tới là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phấn đấu ra khỏi huyện nghèo trước năm 2025”. Đảng bộ huyện đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025, đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 3 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh, đã tổ chức thành công đại hội vào cuối tháng 2-2020. Sau khi tổ chức đại hội điểm tại 3 đảng bộ, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và triển khai đại hội trước khi các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố tiến hành đại hội đại trà.

Tại TP Thanh Hóa vào những ngày này, chúng tôi thấy được sự khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố và niềm tin của người dân vào sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết: Vinh dự được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của toàn Đảng bộ tỉnh, bám sát các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 179–KH/TU tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ bảo đảm tiến độ công tác tổ chức đại hội theo kế hoạch, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội hết sức coi trọng chất lượng các văn kiện đại hội và công tác nhân sự đại hội, bảo đảm theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 6 tổ chỉ đạo đại hội, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, tháo gỡ kịp thời các vấn đề nảy sinh, còn lúng túng, vướng mắc. Ban Thường vụ Thành ủy đã định hướng và tổ chức duyệt chương trình, văn kiện, nhân sự đại hội của từng địa phương, đơn vị. Thường trực Thành ủy đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện của các tổ chỉ đạo và các đảng bộ, chi bộ. Đến ngày 20-5, toàn Đảng bộ thành phố đã có 69/71 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Thành ủy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được xây dựng sát với tình hình thực tế, làm rõ được những thành tựu cũng như các mặt còn hạn chế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng – hệ thống chính trị, nhất là kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX đã đề ra; đồng thời phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đã xác định rõ đường hướng và sự phát triển của thành phố trong giai đoạn 5 năm tới (2020 – 2025) sát hợp với tình hình của địa phương. Công tác nhân sự được Thành ủy chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, thực hiện đủ quy trình, chặt chẽ theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Nhân sự cấp ủy khóa mới được giới thiệu là những đồng chí có phẩm chất, uy tín, triển vọng, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tiến hành trong 3 ngày, từ 10 đến 12-6-2020. Hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động đến tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố, tổ chức tuyên truyền trực quan, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngoài 2 đơn vị là TP Thanh Hóa và huyện Quan Sơn tổ chức đại hội điểm, căn cứ vào tiến độ đại hội cấp cơ sở và đăng ký của các đơn vị, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất cho Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào ngày 29-5 tới đây. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm sẽ tổ chức đại hội thành công.

Bài và ảnh: Việt Linh