Hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ở Tam Chung

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến Đồn Biên phòng Tam Chung, đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát là cảnh quan, khuôn viên của đơn vị xanh, sạch, đẹp, hệ thống bồn hoa, cây cảnh xung quanh doanh trại được bố trí hài hòa đón những tia nắng ấm áp xuyên qua những cành hoa đào đang đua nhau khoe sắc, rung rinh trước gió như đón chào những người khách đường xa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung giúp dân dựng nhà mới tại khu tái định cư bản Poọng.

Đồn Biên phòng Tam Chung có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 8 km đường biên giới, 4 mốc quốc giới, tiếp giáp với cụm bản Bưng, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Chung đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra đường biên cột mốc được trên 30 lượt, với 250 lượt người tham gia, tổ chức tuyên truyền 150 buổi cho trên 2.500 lượt người nghe. Qua đó, giúp nhân dân nắm chắc các quy định về biên giới quốc gia, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Thượng tá Trần Đình Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: Đơn vị đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, giao cho các tổ đội công tác lập kế hoạch cùng với chính quyền địa phương để xây dựng phong trào “khu dân cư an toàn, địa bàn an toàn làm chủ” và “gia đình, dòng họ tham gia tự quản đường biên, cột mốc” với những tiêu chí cụ thể. Để thực hiện tốt phong trào này, đội ngũ chuyên trách vận động quần chúng của đơn vị luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân, thực hiện phương châm “4 bám” (bám nghị quyết, chủ trương của Đảng; bám nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; bám địa bàn; bám dân) để tuyên truyền, vận động, đồng thời, làm nòng cốt trong việc tham mưu cho địa phương thành lập các tổ an ninh tự quản. Trong quá trình xây dựng các tổ tự quản, đơn vị phối hợp soạn thảo quy chế hoạt động và đưa ra các tổ dân cư thảo luận, thống nhất, rồi ký cam kết thực hiện. Vì thế đã tạo được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, đồng sức, đồng lòng trong phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới, an ninh trật tự địa bàn, có nhiều bản làng trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy (tiêu biểu như bản Cân và bản Tân Hương).

Ông Lương Văn Pèn, Phó trưởng Công an xã Tam Chung cho biết, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung luôn là “điểm tựa” giúp người dân yên tâm làm ăn. Có nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, sản xuất giỏi nhờ học tập, làm theo mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng của đồn biên phòng. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán chúng tôi đã lên kế hoạch thường xuyên cùng với Đồn Biên phòng Tam Chung tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không tham gia các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ, đèn trời và các tệ nạn xã hội khác.

Đồng chí Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung phấn khởi cho chúng tôi biết: “Những năm qua, Đồn Biên phòng Tam Chung đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tập trung xây dựng và kiện toàn được 8 tổ an ninh trật tự trên 8 thôn, bản của xã, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, từ đó góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Tam Chung còn làm tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn suối Lát, không để xảy ra tình trạng phá rừng, xâm canh xảy ra, nhất là khu vực tiếp giáp với xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Từ những việc làm cụ thể trên đã làm cho nhân dân vững niềm tin với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: XuânThủy

(BĐBP Thanh Hóa)