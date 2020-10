Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26 đến 28-10-2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc tỉnh nhà. Đại hội lần này sẽ quyết nghị nhiều chủ trương lớn có tính đột phá tạo động lực phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội (KT – XH), quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Bản thân là một cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, tôi mong muốn và tin tưởng rằng các đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, trí tuệ tập thể và thống nhất xây dựng nghị quyết với nhiều chủ trương, quyết sách mới, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, cùng với việc đổi mới và đẩy mạnh phát triển KT-XH, tôi mong muốn đại hội quan tâm bàn kỹ và có những chủ trương, quyết tâm hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, trong đó coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT – XH với giữ vững quốc phòng – an ninh và ngược lại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển KT – XH. Quan tâm hơn nữa trong đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng mang tính chiến lược lâu dài và chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm các đồng chí đủ đức, tài, phát huy sức trẻ, năng lực sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới của quê hương.

Thiếu tá Cao Thanh Tùng

Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh