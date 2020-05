Giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới

Trong những năm qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn tích cực chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với công an Đồn cửa khẩu Nậm Xôi (Lào) tuần tra bảo vệ mốc giới.

Nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc khu vực biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai nhiều đề án quan trọng như “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; đề án “Phát triển đảng viên ở các bản vùng sâu, vùng xa”, Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới”; thành lập lực lượng liên ngành (công an, quân sự, biên phòng) tại các bản trọng điểm biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa do BĐBP chủ trì. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng, tham mưu cho các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng 100% các thôn, bản khu vực biên giới có tổ hòa giải, xây dựng cụm thôn, bản không có tội phạm. Đặc biệt, hơn 10 năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tập trung nắm tình hình ngoại biên, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch trong việc tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”, di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái phép. Qua các biện pháp nghiệp vụ và quần chúng nhân dân cung cấp, BĐBP đã thu được hàng nghìn tin, tài liệu (trong đó 2/3 tin có giá trị), liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội. BĐBP tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, biên giới và luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ biên giới, khu vực phòng thủ, bảo vệ đồn, trạm; phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới phát quang đường biên, cột mốc; chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép, kịp thời ngăn chặn mọi hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 2009 đến năm 2020, các ngành, các lực lượng và dân quân tự vệ, quần chúng nhân dân đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP tỉnh tham gia tuần tra bảo vệ biên giới được 3.406 lần với 30.804 lượt người tham gia. BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên hai tuyến biên giới về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, qua đó đã phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Điển hình như: Chuyên án 209Lv, bắt quả tang 4 đối tượng, tang vật gồm 116,1 kg hêrôin, 1 kg thuốc phiện, 1 máy ép hêrôin, 11.800 USD và một số hóa chất điều chế các loại ma túy. Hay như chuyên án 217.L bắt quả tang 2 đối tượng, tang vật thu: 69 bánh hêrôin, 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 153.000 kíp Lào.

Thực hiện quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào về tăng cường tình đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước, với phương châm “Giúp bạn là giúp chính mình”, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể luôn coi trọng, chăm lo tăng cường vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Thanh Hóa - Hủa Phăn; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại, đặc biệt là quan hệ đối ngoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và chính quyền các cấp hai bên biên giới luôn được củng cố, phát triển. BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với chính quyền tỉnh Hủa Phăn hoàn thành cắm 92 mốc quốc giới cọc dấu; ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ và Đề án 825 của Bộ Quốc phòng về tăng cường hợp tác quốc phòng với Lào giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn thực hiện tốt hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu và các thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh. Tổ chức phối hợp triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh ngăn chặn di cư tự do, đã ngăn chặn 33 hộ/121 khẩu người Mông di cư sang Lào.

Cùng với công tác giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu cho các huyện biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, biên phòng và ngoại giao nhân dân, tổ chức kết nghĩa 17 cặp bản giáp biên đối diện hai bên biên giới, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; giao ban với các đại đội biên phòng, công an, quân sự các huyện biên giới và các đồn, Trạm Công an cửa khẩu Lào được 462 lần với 1.002 lượt người tham gia; phối hợp với các đại đội biên phòng Lào tuần tra song phương được 392 đợt với 8.624 lượt người. Qua đó, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới. Trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đến nay đã có 2 tập thể, 85 cá nhân đăng ký bảo vệ 213,6 km đường biên, 92 mốc quốc giới, 13 cọc dấu biên giới an toàn.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên hai tuyến biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng. Chú trọng xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Làm tốt vai trò nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Minh Hiếu