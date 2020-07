Đồn Biên phòng Trung Lý làm tốt công tác an ninh biên giới

Đồn Biên phòng (ĐBP) Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới và 15 bản, giao thông đi lại khó khăn; bản xa nhất cách trung tâm xã gần 50 km. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Mông, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, hủ tục, nạn mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại; tình trạng truyền đạo trái pháp luật, tệ nạn tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý triển khai đo thân nhiệt cho người dân trong phòng, chống dịch COVID-19.

Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở vùng biên, với phương châm 4 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, cấp ủy, chỉ huy đồn đã cử cán bộ, chiến sĩ đến các thôn bản để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường mối đoàn kết quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Trung Lý đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham mưu cho UBND xã thành lập 18 tổ tự quản; 2 hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Đơn vị đã phân công 39 đồng chí là đảng viên phụ trách giúp đỡ 185 hộ/1.132 khẩu... Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, kịp thời phát hiện và báo cáo cho bộ đội biên phòng các vụ việc liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, cấp ủy, chỉ huy ĐBP Trung Lý đã phối hợp cùng chính quyền địa phương giao ban theo định kỳ, đột xuất với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện và các bản giáp biên, duy trì việc thực hiện hiệp định về quy chế biên giới và các vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý biên giới; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân hai bên khu vực biên giới thực hiện tốt các nội dung Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền; cùng với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới 18 lần/432 lượt người. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm hiệp định quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí và các loại tội phạm khác, phòng chống cháy rừng.

Cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ đồn, trạm và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ theo nội dung Quyết định 2512 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy đồn đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập theo đúng chỉ đạo của cấp trên; duy trì nghiêm túc các chế độ trực theo quy định, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, hiệp đồng với các lực lượng và địa phương trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ ống, lũ quét, cháy rừng... Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy ĐBP Trung Lý đã huy động 343 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân tham gia di dời, sửa chữa 15 nhà dân và tổng dọn vệ sinh thôn, bản khắc phục hậu quả do mưa lũ, trung chuyển hàng chục tấn hàng hóa, lương thực thực phẩm đến với Nhân dân trong vùng bị cô lập do thiên tai, được chính quyền địa phương các cấp và Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Cùng với công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, đơn vị đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, nâng cao chất lượng, nền nếp hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở các bản người Mông. Chỉ đạo cán bộ tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy, cán bộ tăng cường về bản, các tổ công tác liên ngành làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các bản Mông, phối hợp cùng Đảng bộ xã Trung Lý, chi bộ các bản bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Thực hiện Kết luận số 50/KL-TU, ngày 20-10-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc xóa điểm trắng đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Thanh Hóa, đến nay đơn vị đã tham mưu cho địa phương kết nạp được 32 đảng viên mới là người dân tộc Mông.

Trong công tác phòng chống tội phạm, qua công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Trung Lý đã phối hợp cùng các lực lượng bắt, khởi tố 38 vụ/45 đối tượng, thu giữ 69 bánh heroin, 16kg ma túy đá, 7.733 viên hồng phiến, 56,4kg quả thuốc phiện tươi và nhiều tang vật khác; phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt 7 vụ/9 đối tượng, tang vật thu 428 viên hồng phiến, 335 gam heroin; phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 1 vụ/2 đối tượng, tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1 khẩu súng; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/24 đối tượng, phạt tiền 48 triệu đồng.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Trung Lý kết hợp chặt chẽ với các lực lượng và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thường xuyên hướng dẫn cho Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Đưa cây ngô lai và sắn cao sản vào gieo trồng; hướng dẫn cho Nhân dân trồng được 350 ha rừng do đơn vị làm chủ dự án 147; vận động Nhân dân tích cực bảo vệ rừng và phòng, chống, chữa cháy rừng... Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ĐBP Trung Lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập 3 tổ chốt chặn người, phương tiện qua lại khu vực biên giới, đường mòn lối mở; trong đó có 1 tổ phối hợp với Công an huyện Mường lát, Công an xã Trung Lý, Huyện đội, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Trung Lý tổ chức lập chốt phòng chống dịch, đo thân nhiệt, khai báo y tế tại Quốc lộ 15c bản Pá Quăn, xã Trung Lý. Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Trung Lý còn phối hợp với đoàn thanh niên, Hội LHPN xã Trung Lý tổ chức tuyên truyền lưu động đến các bản vùng sâu, vùng xa, cách xa trung tâm xã, tuyên truyền trực tiếp bằng ngôn ngữ của đồng bào như tiếng dân tộc Mông, Thái để Nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đồng thời tổ chức phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho Nhân dân, kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ ĐBP Trung Lý thời gian qua đã củng cố được niềm tin trong quần chúng Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Minh Hiếu