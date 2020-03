Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đưa Quảng Tâm trở thành phường kiểu mẫu

Ngày 12-3, Đảng bộ xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cùng 135 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Quảng Tâm đã đạt nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển đúng hướng và ổn định, trong đó dịch vụ - thương mại được chú trọng phát triển; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 49,7 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 118% so với mục tiêu nghị quyết đại hội). Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, diện mạo, cảnh quan của xã ngày càng khang trang, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn xã có 6/7 thôn, 4/4 cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; 3 thôn và 3 cơ quan được công nhận kiểu mẫu, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,17% (vượt chỉ tiêu đề ra), đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Toàn cảnh đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị luôn được quan tâm và đạt kết quả quan trọng. Đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, quản lý đất đai; tập trung khắc phục những khâu yếu trong công tác đánh giá cán bộ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)…

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Quảng Tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm là “Phát triển dịch vụ - thương mại gắn với thành lập doanh nghiệp”, “Xây dựng địa phương trở thành đơn vị kiểu mẫu” và 2 khâu đột phá về “Cải cách hành chính”, “Tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ”.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quảng Tâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để đưa xã Quảng Tâm trở thành phường kiểu mẫu trước năm 2025, đồng chí đề nghị: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ. Sau khi có quyết định thành lập phường, cần chủ động phối hợp với các phòng, ban của thành phố chuyển các hoạt động của chính quyền nông thôn sang đô thị. Chủ động triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp trên địa bàn xã. Chăm lo đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của xã.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Tâm khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Tâm khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tố Phương