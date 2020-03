Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo, đưa xã Định Tân về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 13-3, Đảng bộ xã Định Tân (Yên Định) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Nguyên Ủy viên Trung uong Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện, một số xã, thị trấn và 131 đại biểu.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Định Tân đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả. Diện mạo nông thôn mới (NTM) nâng cao xã Định Tân đã thực sự khởi sắc. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 19,2% (mục tiêu đại hội đề ra 18,2%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60,4 triệu đồng, tăng 15,4 triệu so với mục tiêu Đại hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm đạt 420,62 tỷ đồng, tăng 2,59 % so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực - tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư XDCB đạt 420,62 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội đề ra và được đảng bộ xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng xã Nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến 2019 không còn hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 73% (năm 2015) lên 94,46% (năm 2019). Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được giữa vững trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ngày càng thiết thực hơn.

Với tinh thần: Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Định Tân đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; 100% thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; không có hộ nghèo; 100% thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, mỗi thôn ít nhất có 1 vùng sản xuất tập trung quy mô diện tích từ 20 ha trở lên; đẩy mạnh và phát triển đô thị, cụm công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ; xây dựng xã NTM kiểu mẫu, các danh hiệu kiểu mẫu.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Tân trong nhiệm kỳ qua. Định Tân là xã duy nhất của huyện và là 1 trong 5 xã của tỉnh đạt xã NTM nâng cao và là đơn vị điểm của tỉnh, của huyện trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài địa bàn để thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để mỗi người dân “được biết, được bàn, được quyết định, được kiểm tra”. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, vì sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí, đồng chí Lê Văn Thuần, Bí thư đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội tại xã Định Tân.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo rút kinh nghiệm đại hội điểm.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan và làm việc nghiêm túc, sau nghi nghe báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, các ý kiến phát biểu góp ý của đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Định Tân, đại diện Thường trực Huyện ủy Yên Định đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ xã Định Tân được thực hiện đầy đủ, chất lượng, kỹ lưỡng, đúng quy trình. Các văn kiện đại hội, quy trình nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn; công tác điều hành đại hội bảo đảm lịch trình, kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên vẫn còn một số tiểu tiết nhỏ cần phải rút kinh nghiệm, đó là: Trong quá trình tổ chức đại hội, do tâm lý nên phần điều hành bầu cử của Đoàn Chủ tịch còn lúng túng, đọc chưa rõ ràng, báo cáo chính trị chưa tập trung nêu bật những nội dung quan trọng đạt được trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết đại hội dài, chưa trọng tâm.

Trong tháng 3, huyện Yên Định sẽ hoàn thành đại hội điểm tại xã Yên Trung và cơ quan dân Đảng để tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở đại trà đạt yêu cầu đề ra, Thường trực Huyện ủy Yên Định yêu cầu các đơn vị còn lại tập trung cao trí tuệ chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo phải thể hiện rõ nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới; đề án nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chọn ban kiểm phiếu là những người có trách nhiệm, tin tưởng; ngoài ra, cần chú ý các tiểu tiết nhỏ, yêu cầu độ chính xác cao, như: báo báo thẩm tra tư cách đại biểu; trang trí khánh tiết…

Lê Hà