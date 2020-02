Đảng viên phải đi trước

Vào Đảng để cống hiến Khi đang là sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), tôi tham gia nhiều phong trào, hoạt động vì cộng đồng. Những trải nghiệm đó đã giúp tôi dạn dĩ hơn. Năm 2012, tốt nghiệp đại học, tôi công tác tại UBND xã Tam Chung (Mường Lát) và tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu trong hoạt động của chi đoàn cơ quan UBND xã. Sau 4 năm, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được bầu làm chủ tịch hội LHPN xã. Với vai trò, nhiệm vụ mới, tôi có nhiều áp lực vì địa bàn rộng, bản xa nhất hơn 20km, trình độ dân trí thấp, toàn xã có hơn 200 hội viên là dân tộc Mông sinh sống tại 4/8 bản... đây là những khó khăn cơ bản nhất. Xác định đời sống hội viên, phụ nữ còn nhiều khó khăn, nhất là hội viên dân tộc Mông, trong quá trình tham gia sinh hoạt Đảng tại bản Pom Khuông (bản Mông), tôi đã tham mưu cho cấp ủy chi bộ và đảng ủy xã giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ mà nhiều chị em ở cơ sở không biết, vì họ chưa có điều kiện được tiếp cận. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí còn hạn chế nên một số chị em chưa nhận thức rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chưa hiểu được vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội nên cho rằng vào Đảng để được quyền lợi nhiều hơn. Tôi cùng với cán bộ hội, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua trưởng bản, qua các cuộc sinh hoạt chi hội... để chị em hiểu vào Đảng là để cống hiến trí tuệ, công sức, phát huy vai trò của bản thân làm cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với dân, có lợi cho dân. Muốn làm được phải có những đảng viên nữ là lực lượng quan trọng trực tiếp tuyên truyền, vận động, truyền tải thông tin cho hộ dân và hội viên của mình, do vậy nhiều năm qua, tổ chức hội đã quan tâm, giới thiệu nguồn cho Đảng và đã kết nạp được 17 đảng viên nữ, trong đó có 4 đảng viên dân tộc Mông. Với nhiều phương pháp, cách làm khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nhiều chị em hội viên, phụ nữ dân tộc Mông đã hiểu biết hơn. Đặc biệt là thay đổi tư duy sản xuất, không trông chờ ỷ lại vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Nổi bật là năm 2018, được sự quan tâm của hội phụ nữ cấp trên và các đơn vị, Hội LHPN xã Tam Chung đã xây dựng có hiệu quả 2 mô hình tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ. Hiện 2 mô hình này đang phát triển tốt, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, hội viên tin tưởng, phấn khởi nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao đời sống. Lò Thị Ly Sa Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Chung (Mường Lát) Không ngừng phấn đấu vì sự phát triển của quê hương Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là động lực to lớn để tôi không ngừng phấn đấu, mang ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Từ khi còn là sinh viên Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, tôi đã luôn nỗ lực trong học tập, tham gia nhiều cuộc thi và đem về nhiều thành tích nổi bật cho nhà trường. Tốt nghiệp cử nhân lớp tài năng với tấm bằng loại giỏi, tôi được Trường ĐH Hồng Đức giữ lại làm giảng viên Khoa Kỹ thuật công nghệ, sau đó gửi đi đào tạo sau ĐH chuyên ngành khoa học máy tính tại Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Tốt nghiệp thạc sĩ, tôi về công tác tại Trường ĐH Hồng Đức với nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH). Trong thời gian công tác, tôi liên tục đem về nhiều giải thưởng cao cho nhà trường. Nổi bật như giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (THANHFOTEC), giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (VIFOTEC). Đặc biệt, phần mềm nhận dạng bài thi trắc nghiệm do tôi phát triển đã lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Nhân tài đất Việt năm 2007. Cùng với đó, tôi đã phát triển và cung cấp nhiều phần mềm phục vụ công tác khảo thí bảo đảm chất lượng cho Trường ĐH Hồng Đức. Trong 3 năm đi học nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học máy tính tại Pháp và tốt nghiệp tiến sĩ, ngoài học tập, tôi đã dành tâm huyết, trí tuệ tham gia các cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng lập trình quốc tế. Nổi bật là giải nhất cuộc thi thiết kế ý tưởng sáng tạo của NASA; giải nhì (rank 2/139) cuộc thi lập trình Marathon Match của TopCoder (Mỹ)... Trở về nước, sau nhiều năm công tác tại Trường ĐH Hồng Đức, ngoài tham gia giảng dạy, tôi còn hướng dẫn nhiều lượt sinh viên, học viên làm khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, hướng dẫn sinh viên NCKH đạt nhiều giải thưởng. Trong NCKH, tôi có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, nhiều báo cáo khoa học tham dự hội nghị quốc gia, quốc tế; chủ trì thực hiện thành công 3 đề tài, dự án cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp Nhà nước; đạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế về NCKH. Năm 2019, với nhiều thành tích trong hoạt động NCKH và giảng dạy, tôi được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành CNTT, sau đó được Trường ĐH Hồng Đức bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Là đảng viên trẻ, tôi sẽ không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm hữu ích, có khả năng ứng dụng rộng rãi để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Trường ĐH Hồng Đức nói riêng, ngành CNTT Thanh Hóa nói chung, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phạm Thế Anh PGS.TS, Trưởng khoa CNTT và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức Niềm tự hào làm nên chiến thắng Năm 1971, tôi là một trong số rất ít Tiểu đội trưởng của Trung đoàn 46 được chọn kết nạp Đảng lớp Hồ Chí Minh đầu tiên của Quân khu 3. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào, càng đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn khi tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng ngày sinh nhật Bác. Trở thành đảng viên là động lực tinh thần to lớn để tôi nỗ lực, phấn đấu, giành nhiều thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tôi là Đại đội trưởng kiêm Chính trị viên Đại đội 5, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Đơn vị tôi được giao nhiệm vụ đánh chiếm đồi cát cây ba chạc Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Cuộc chiến không cân sức diễn ra vô cùng cam go và ác liệt, nhưng với quyết tâm “còn người còn trận địa, còn người còn tiến công”, cán bộ, đảng viên chúng tôi tiên phong xung trận trước để anh em chiến sĩ sát cánh cùng chiến đấu giữ từng tấc đất Thành cổ. Nhiều cán bộ, đảng viên trên mình mang đầy thương tích nhưng vẫn quyết không rời trận địa, có đảng viên lại sẵn sàng hy sinh thân mình để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng viên Lê Văn Lụa, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 đã hy sinh khi chỉ huy trung đội chống trả lại những đợt phản công của quân địch là một tấm gương điển hình. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Trung đoàn 48 và các lực lượng của quân đội ta đã kiên cường bám trụ, giữ vững trận địa pháo, đánh cho giặc Mỹ thất bại thảm hại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút, lúc đó tôi là chính trị viên trưởng, Bí thư chi bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48. Tôi rất vinh dự, tự hào được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là tham gia cắm cờ giải phóng lên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu. Đó là động lực to lớn để 5 anh em được giao nhiệm vụ cắm cờ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dù biết là có thể sẽ hy sinh. Ngồi trên xe tăng, tôi cùng đồng đội dùng các loại vũ khí chống trả lại sự bắn phá ác liệt của quân địch và tiêu diệt được nhiều kẻ thù. Đến 9 giờ 30 phút, Đại đội 5 đã tiến tràn vào khu vực Bộ Tổng tham mưu, đánh chiếm và chốt giữ các khu vực tại đây. Tổ cắm cờ chúng tôi đã vượt qua những làn đạn của quân địch, tiến lên cắm được lá cờ trên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu vào lúc 9 giờ 10 phút, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từng xông pha trận mạc, từng vào sinh ra tử, may mắn được chứng kiến thời khắc đất nước thống nhất và cho đến tận hôm nay, những người lính như tôi luôn vững một niềm tin “sự lãnh đạo của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Trần Đình Ất (Phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) Thực hiện mục tiêu, lý tưởng của người đảng viên mẫu mực Ai cũng có những mục tiêu để phấn đấu, có một dấu ấn ghi nhớ trong cuộc đời. Với tôi - là người con của dân tộc Mông, tôi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn luôn là động lực to lớn để tôi cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ. Năm 2003, tôi nhập ngũ vào bộ đội biên phòng (BĐBP). Được cấp trên và đồng đội giúp đỡ, năm 2006 tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mặc dù phải trải qua công tác tại nhiều đơn vị, điều kiện xa gia đình, địa bàn biên giới hết sức phức tạp... nhưng với bản lĩnh chính trị được rèn luyện trong quân ngũ, trong công việc và luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, tôi luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh. Công tác tại Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pù Nhi (BĐBP Thanh Hóa), tôi đã chủ động bám và nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng kịp thời tham mưu chỉ huy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tôi đã cùng đồng đội tham gia thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ công tác ma túy; tham gia bắt và khởi tố 37 vụ/53 đối tượng án hình sự về ma túy; thu 2,5 kg heroin, 9,3 kg nhựa thuốc phiện; 45 kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật khác; phối hợp cùng địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân giao nộp 421 khẩu súng tự chế (trong đó có 249 súng cồn, 50 nòng, 122 khẩu súng kíp tự chế)... Là người con của bản được Đảng soi đường, dẫn lối, tôi thường xuyên bám nắm địa bàn, thông thạo tiếng dân tộc và hiểu rõ những băn khoăn của nhân dân, kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị chọn vị trí, thổ nhưỡng của đất phù hợp với những giống cây trồng để xây dựng một số mô hình điểm giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bước đầu tôi cùng đơn vị thực hiện mô hình điểm có hiệu quả: Trồng nghệ 900m2 tại bản Cơm, 7.500m2 rau xanh tại bản Pù Quăn. Các mô hình được bà con nhân dân, chính quyền địa phương ủng hộ và có kế hoạch nhân rộng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2019 tôi đã tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị phối hợp với người bảo vệ cột mốc trồng thí điểm mô hình cây táo mèo trong rừng phòng hộ do đơn vị quản lý với diện tích bước đầu khoảng 7 ha. Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin với sự dẫn dắt của Đảng mà trực tiếp là chi bộ đội công tác địa bàn, Đảng bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi, tôi sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của người đảng viên mẫu mực. Thượng úy Hơ Văn Trẻ (Đồn Biên phòng Pù Nhi - BĐBP tỉnh)