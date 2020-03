Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất

Trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được huyện Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh đại hội.

Tham dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc và 131 đảng viên đại diện cho 663 đảng viên trong Đảng bộ.

Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ nhất đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng khu vực hội trường; bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho đại biểu.

Đo thân nhiệt cho các đại biểu.

Cuối năm 2019 Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Lộc được thành lập sau khi thực hiện Nghị Quyết số 37 của Bộ chính trị về việc sáp nhận đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, với 663 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ. Trên cơ sở kết quả đạt được của 2 đơn vị trước khi sáp nhập là xã Vĩnh Thành và thị trấn Vĩnh Lộc cũ, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 78,9 tỷ đồng. Năm 2019, thị trấn có 2 sản phẩm Chè lam Phủ Quảng và Rượi Sâm Báo được Công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và xây dựng được 3 ha vùng rau an toàn tập trung đạt tiêu chuẩn Vietgap. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được mở rộng cả quy mô và loại hình. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,95 triệu đồng/người/năm. Hết năm 2019, xã Vĩnh Thành (cũ) được công nhận xã NTM nâng cao và thị trấn Vĩnh Lộc (cũ) đạt chuẩn văn minh đô thị. Nền kinh tế phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát huy và khai thác có hiệu quả các sản phẩm lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng hoạt động làng nghề và nghề truyền thống. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí kiểu mẫu. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảng bộ Thị trấn Vĩnh Lộc đạt danh hiệu kiểu mẫu.

Đại hội Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đại hội điểm Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Lộc, Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội để triển khai đại hội cơ sở đại trà trong tháng 4 và sẽ kết thúc đại hội cơ sở trong tháng 5-2020, tiến tới chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI vào cuối tháng 7.

Trịnh Thu