Đảng bộ huyện Quan Sơn - dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã có nhiều giải pháp ghi dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới.

Khu tái định cư Sa Ná (Na Mèo) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Khắc Công

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện hằng năm luôn đạt 13,73% so với giai đoạn 2010-2015, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2015. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng trưởng hằng năm ước đạt 15,01%. Với lợi thế về rừng, những năm qua Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và xây dựng thành công mô hình quản lý rừng bền vững. Đến nay, 3.045 ha nứa, vầu ở các xã Tam Thanh, Tam Lư được Tổ chức quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ FSC. Đây là mô hình nứa, vầu đầu tiên của cả nước được cấp chứng chỉ FSC, sau khi được cấp chứng chỉ, cho giá trị kinh tế tăng từ 15-20%. Đồng thời, huyện có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn huyện, góp phần thu mua nguyên liệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tận dụng dưới tán rừng, huyện tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, như: Nuôi vịt bản địa tại xã Sơn Hà, Tam Lư; rau an toàn ở các xã Tam Lư, Sơn Thủy; nuôi lợn lòi ở Sơn Hà, Mường Mìn, Trung Hạ, Trung Xuân; mô hình phát triển lúa Nhật theo hướng sản xuất trên nền hữu cơ, cho giá trị cao gấp 2,5 lần giá trị lúa lai trên cùng diện tích. Tổng sản lượng lương thực có hạt duy trì hằng năm đạt 18.500 tấn. Công tác thu hút đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm qua đạt 1.059,94 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư 320 công trình, trong đó 65 công trình giao thông, 43 công trình văn hóa, 23 công trình y tế, giáo dục 75 công trình, nông nghiệp 40 công trình, dân dụng - công nghiệp 74 công trình... Văn hóa – xã hội được quan tâm. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) có chuyển biến rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện sẽ có 3 xã, 46 bản về đích NTM, trong đó có 1 xã NTM nâng cao, 6 bản NTM kiểu mẫu; bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, tăng thứ bậc cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới với nước bạn Lào luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường. Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm, đặc biệt giữa cư dân hai bên đường biên. Mở rộng công tác đối ngoại, kết nghĩa với huyện Viêng Xay, Sầm Tớ; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các bản biên giới tổ chức kết nghĩa và ký kết hợp tác toàn diện trên các phương diện kinh tế - xã hội, trao đổi thông tin, giữ vững ổn định an ninh biên giới, nhất là việc bảo vệ đường biên, cột mốc với nước bạn Lào.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, ĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy đảng triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành, gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 797 ĐV mới, nâng tổng số ĐV trong toàn Đảng bộ lên 4.070 ĐV.

Với những kết quả đã được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Sơn tiếp tục đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, với 27 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm giữ ở mức 16,5 nghìn tấn; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 7,4%; trong đó công nghiệp - xây dựng 16,5%; dịch vụ, thương mại 14,7%; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 70 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt 4.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025 có 73% số xã, 75% số thôn, bản đạt chuẩn NTM; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 80%; mỗi năm kết nạp từ 50 ĐV trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên...

Tuy còn không ít khó khăn, thách thức trước yêu cầu phát triển mới, nhưng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Quan Sơn phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Vũ Văn Đạt

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn