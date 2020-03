Đảng bộ Báo Thanh Hoá: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại

Trong 2 ngày 23 và 24-3, Đảng bộ Báo Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ thứ hai được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu đến dự Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VIII đều được đo thân nhiệt.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Đổi mới toàn diện, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh”, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, 5 năm qua, Đảng uỷ Báo Thanh Hoá đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh và tình hình thực tế tại Đảng bộ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trình bày Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ năm 2017, Báo Thanh Hóa xuất bản số Chủ nhật 8 trang, đưa Báo Thanh Hóa trở thành tờ nhật báo. Năm 2018, nâng cấp trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Thanh Hóa thành Báo Thanh Hóa điện tử... Ngoài ra, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát hành báo; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng in ấn; mở rộng thị trường khách hàng, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động tại Công ty CP In Báo Thanh Hóa… Song song với thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, Đảng ủy, Ban Biên tập đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên là phóng viên tích cực tham dự các cuộc thi do các bộ, ngành trung ương và tỉnh tổ chức. Năm 2019, Báo Thanh Hóa được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, các chi ủy cũng đã luôn quan tâm công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, trong 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được 21 đảng viên mới. Cùng với đó, Đảng ủy thường xuyên tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội và hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả theo qui định, nhất là thông qua các phong trào thi đua gắn với việc nâng cao chất lượng chuyên môn và các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ.

Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng các ấn phẩm báo Thanh Hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, đóng góp vào các mục tiêu và giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Báo Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời đại bùng nổ thông tin và tác động đa chiều, phức tạp tới các tầng lớp nhân dân, Đảng ủy Báo Thanh Hóa cần phải đổi mới, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại để Báo Thanh Hóa thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ tỉnh, là nơi nhân dân tin cậy trao đổi, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình. Tích cực tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt; quảng bá rộng rãi hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần tiếp tục chủ động học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh chân thật, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ Báo Thanh Hóa cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát từ chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ để các đoàn thể thực sự phát huy vai trò của mình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VIII đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bầu đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập, giữ chức Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Sau đại hội điểm Đảng bộ Báo Thanh Hóa thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Qua đánh giá cho thấy, công tác tổ chức đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VIII được chuẩn bị công phu, chu đáo từ khâu trang trí, lễ tân, tài liệu phục vụ Đại hội. Việc điều hành của đoàn chủ tịch hợp lý, khoa học, các ý kiến thảo luận tập trung dân chủ, trong đó nhiều ý kiến hay, có chất lượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Trong đó có các chi tiết trong kịch bản, trình bày báo cáo Chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, công tác bầu cử...

Từ những mặt còn hạn chế đã được chỉ ra, Thường trực Đảng ủy khối đề nghị các Đảng bộ còn lại lưu ý tiếp thu để trong quá trình tổ chức đại hội sau được tổ chức tốt hơn.

Minh Hiếu