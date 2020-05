Đảng bộ Agribank Thanh Hóa - dấu ấn một nhiệm kỳ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ, phương tiện thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị phần thị trường. Vị thế của Agribank được khẳng định, năng lực tài chính và thu nhập của người lao động được nâng cao. Đó là những dấu ấn quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Agribank Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua.

Đại diện lãnh đạo Agribank Thanh Hóa thăm, tặng quà cho người nghèo xã Yên Thắng (Lang Chánh).

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức mạng lưới của Agribank Thanh Hóa có sự thay đổi lớn. Từ năm 2018 trở về trước, chi nhánh có mạng lưới hoạt động tại tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh, gồm hội sở, 33 chi nhánh loại II và 32 phòng giao dịch. Từ ngày 1-1-2019, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Agribank Thanh Hóa được chia tách, thành lập 3 chi nhánh loại I; trong đó, Agribank Thanh Hóa có địa bàn hoạt động tại TP Thanh Hóa và 12 huyện, với mạng lưới gồm hội sở, 16 chi nhánh loại II và 12 phòng giao dịch. Một trong những thành công của Agribank Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua là chất lượng phục vụ của ngân hàng được cải thiện. Thông qua triển khai các loại hình dịch vụ tiện ích, như: Mở điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, cấp hạn mức tín dụng cho người dân khu vực nông thôn... Agribank Thanh Hóa đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí đi lại và bảo đảm an toàn cho khách hàng khi giao dịch.

Anh Phùng Văn Nam ở xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc), chia sẻ: “Xã Nguyệt Ấn có vị trí không mấy thuận tiện trong việc đi lại, vì thế việc vay vốn, trả nợ và lãi, nhất là trong mùa mưa bão khá khó khăn. Việc triển khai điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Agribank tới điểm xã giúp chúng tôi tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tái sản xuất và các dịch vụ khác của ngân hàng”.

Đổi mới trong tiếp cận, hỗ trợ khách hàng, tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm qua của Agribank Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 17,6%/năm (mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tăng 13,5%/năm). Nhận thức của cán bộ, đảng viên cũng dần chuyển biến trong công tác huy động vốn, Agribank Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, tiếp thị, quảng bá khách hàng, chủ động áp dụng nhiều loại sản phẩm tiền gửi, linh hoạt trong điều hành cơ chế lãi suất và kỳ hạn. Đồng thời, Agribank Thanh hóa đã đẩy mạnh mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ, thực hiện cơ chế khoán gắn với việc phát động các phong trào thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho người lao động. Tăng trưởng dư nợ tín dụng được xem là một trong những dấu ấn quan trọng của Agribank Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua, khi tín dụng đối với “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) chiếm tỷ trọng khá lớn, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Dư nợ tăng trưởng bình quân đạt 17,9%/năm (mục tiêu tăng 13%/năm). Song song với việc tăng trưởng dư nợ, với nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong quản lý chất lượng tín dụng nên nợ xấu của chi nhánh đã liên tục giảm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của nhiệm kỳ đề ra.

Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; ứng dụng công nghệ tin học, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, triển khai ứng dụng kịp thời các phần mềm hệ thống quản lý và dịch vụ thu hút khách hàng. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Agribank Thanh Hóa đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Agribank Thanh Hóa cũng đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..., góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh doanh, Đảng bộ Agribank Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng: Từ năm 2015 đến nay, Agribank Thanh Hóa đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp, trích quỹ phúc lợi và tranh thủ nguồn vốn cấp trên để tài trợ hơn 50 tỷ đồng xây dựng 21 công trình an sinh xã hội, gồm: 8 trạm y tế xã, 6 trường tiểu học và THCS, 2 trường mầm non, 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, hàng năm cán bộ, đảng viên còn đóng góp hàng tỷ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ tết và ngày thương binh liệt sĩ.

Thời gian tới, Đảng bộ Agribank Thanh Hóa tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành ngân hàng, nhất là trong hệ thống Agribank về hoạt động tiền tệ, tín dụng để chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp và có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường các biện pháp huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định, bảo đảm cân đối cho tăng trưởng tín dụng và khả năng thanh khoản. Trong đầu tư tín dụng, Agribank Thanh Hóa tiếp tục thực hiện phương châm “Tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững”, xác định cơ cấu đầu tư theo hướng phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và nhu cầu đời sống. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư vào kinh tế hộ và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; gắn tăng trưởng với quản lý và kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn chặn, hạn chế nợ xấu phát sinh dẫn đến rủi ro tín dụng, ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Agribank Thanh Hóa triển khai kịp thời, có hiệu quả chủ trương, chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ, thực hiện chương trình hành động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, chương trình kết nối doanh nghiệp...

Bên cạnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, Đảng bộ Agribank Thanh Hóa còn tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong đơn vị. Nhiệm kỳ 2020-2025, Agribank Thanh Hóa phấn đấu hàng năm tăng trưởng bình quân nguồn vốn từ 10%; dư nợ tín dụng từ 8,5%; doanh thu dịch vụ tăng trưởng từ 15%; bảo đảm thu nhập cho cán bộ, nhân viên...

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Agribank Thanh Hóa liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trong đó, có 4/5 năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Đồng thời là một trong những chi nhánh dẫn đầu trong phong trào thi đua của Agribank: Năm 2015 xếp thứ ba, năm 2016 xếp thứ nhì, năm 2017 xếp thứ nhất, năm 2018 và 2019 xếp thứ nhì toàn hệ thống. Năm 2016 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều năm liền được UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

Bài và ảnh: khánh phương