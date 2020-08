Đại tá Trần Phú Hà tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Theo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự.

Lê Phượng-Minh Hiếu