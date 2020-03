Đại hội điểm Đảng bộ xã Nga Trường

Ngày 9 - 3, Đảng bộ xã Nga Trường (Nga Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là một trong ba đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Nga Sơn.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Nga Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội; Tham dự đại hội có đại diện các ban của Tỉnh ủy, Huyện ủy Nga Sơn, Đảng ủy 12 xã trong huyện và 130 đồng chí là đảng viên đại diện cho các chi bộ trong xã.

Đảng bộ xã Nga Trường hiện có 314 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp và 1 chi bộ An ninh – Quốc phòng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Nga Trường đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ đúng hướng, nên kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 13%, tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 1.975 tấn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44,5 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tổng thu nhập xã hội năm 2019 đạt 191,23 tỷ đồng.

Các đại biểu dự đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Chủ động liên kết sản xuất với các công ty, doanh nghiệp đưa các loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Năm 2019, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp đạt 33,96 tỷ đồng, tăng 13,4% cùng kỳ 2018. Hiện toàn xã có 813 gia đình có từ 2 nghề trở lên, chiếm 76,6% số hộ. Dịch vụ thương mại phát triển theo nhu cầu thị trường và phục vụ đời sống dân sinh, thu chi ngân sách xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, năm sau tăng cao hơn năm trước, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

Về công tác văn hóa – xã hội, hàng năm đều có hơn 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chất lượng giáo dục và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm và chú trọng, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của xã ngày càng giảm, năm 2015 có 18,1% hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 2,03% số hộ. Nhiệm vụ quốc phòng hoàn thành, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vũng và ổn định.

Đại diện Đảng bộ xã Nga trường đọc báo cáo chính trị đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các đoàn thể học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, ngày càng được nâng lên; số chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 96,7% trở lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nghiệm vụ, trong đó năm 2018, 2019 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Nga Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã đánh giá một cách khách quan những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, đề ra các phương hướng, mục tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân hàng năm 1.000 tấn trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,2% mỗi năm. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu kết nạp 15 đảng viên mới…

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đải biệu Đảng bộ huyện Nga Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV với mục tiêu tổng quát, 23 chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của xã.

Mai Thủy